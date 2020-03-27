Худрук МХАТа рассказал, как на жизни театра сказалась эпидемия коронавируса

Экстренные меры, которые предпринимаются в России в связи с эпидемией коронавируса, неизбежно коснулись всех сторон жизни. В том числе — работы театров, музеев, клубов, кафе. В стране сейчас делается все, чтобы предотвратить или, по крайней мере, ограничить распространение новой инфекции.

И, хотя в оправданности мер ни у кого нет сомнений, ряд неизбежных издержек могут кого-то расстроить. К сожалению, сегодняшний Всемирный День театра драматурги, артисты и театралы в Москве и некоторых других крупных российских городах встречают невесело. Постановки и репетиции отменены, запланированные мероприятия вынужденно проходят в on-line формате, театральная жизнь полностью остановилась.

Корреспондент Федерального агентства новостей узнал у художественного руководителя Эдуарда Боякова, как живет в этой непростой ситуации Московский художественный академический театр имени М.Горького.

Бояков рассказал, что по итогам обращения президента с 28 марта театр полностью уходит на карантин. Ранее доступ был ограничен лишь зрителям. При этом в театре оставалась примерно половина штата – люди, выходившие на работу, связанную с мастерскими, репетиционным процессом, с телевизионным каналом «МХАТ говорит», недавно начавшим вещать в Интернете. Теперь же в театре останется лишь несколько человек из инженерной службы, которые будут осуществлять технический надзор и жизнеобеспечение здания.

«Коллектив же продолжит работать дистанционно – много идей и планов с этим сейчас связано, — сообщил Бояков. — Совсем недавно мы запустили на нашем сайте телевизионный канал, прямую трансляцию. Это пусть и «домашнее», но телевидение. Очень много прямых эфиров — по три, по четыре часа в день. Хотим говорить на этом канале на самые важные, волнующие творческие темы, ввести в обиход Интернета новый ритм и стиль вещания — «МХАТовский», размеренный, умный и глубокий. И как бы эпидемия не вторгалась в дискурс, ею исчерпывается далеко не все и, в общем-то, это не главная наша тема. На удаленном доступе мы продолжим вести эфир телеканала, будем осуществлять коммуникацию с помощью Skype, социальных сетей».

Творческий коллектив МХАТа намерен использовать этот перерыв в привычной жизни театра для того, чтобы обдумать важные, сущностные темы, посмотреть на свою деятельность в здоровом, критическом ключе.

«Мне кажется, в нашей повседневности очень много суеты, очень много реакции на что-то сиюминутное, на какие-то раздражители, в том числе — медийные, — полагает Бояков. — И сейчас, когда жизнь в городе если не замерла, то, по крайней мере, изменила свой ритм, улицы стали пустыннее, а дороги свободнее, — и в мозгах стало больше места и пространства, чтобы решить некие мировоззренческие вопросы. Мы стараемся не обходить мировоззренческие темы на нашем телеканале».

На канале «МХАТ говорит» уже проходят читки книг Станиславского и Немировича-Данченко, ведь, по мнению собеседника ФАН, возвращаться к наследию основателей театра всегда актуально. Также в планах — читки современных пьес.

«Будет и музыка в эфире, — уточнил худрук МХАТа. — На днях, например, звучал Дунаевский, спектакль о котором мы, дай Бог, выпустим летом, — это прекрасно! На этой неделе я лично имел уже два замечательных умных разговора в эфире — с поэтессой Олесей Николаевой, стихи которой люблю и очень высоко оцениваю, со Светланой Новиковой, исследователем, которая нам помогала реконструировать спектакль Немировича-Данченко «Три сестры». Записи встреч можно посмотреть на YouTube».

Эдуард Бояков убежден, что сейчас важно не терять тонуса и не унывать.

«В условиях физической разобщенности, но при наличии возможностей Интернет-коммуникации сплотиться духовно особенно реально. Это для коллектива театра — первейшая задача. Нужно держать связь, неустанно контактировать друг с другом. Мне и моим коллегам нужно продолжать жить в интересах МХАТ — общими идеями, общими темами, в одном смысловом поле», — заявил он.

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в Москве и других крупных городах России отменены все массовые мероприятия, закрыты все учреждения культуры. Следующая неделя объявлена нерабочей. При этом в своем обращении 25 марта президент России Владимир Путин призвал россиян с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти и не действовать на «авось».

День театра, который отмечается 27 марта, был учрежден в 1961 году делегатами IX конгресса Международного института театра. Праздник проходит под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Обычно в этот день проходят различные театральные фестивали, а также же утраиваются премьеры новых спектаклей.