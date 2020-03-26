Военный эксперт: Турция скрывает потери в Сирии ради политического рейтинга Эрдогана

Турецкие потери в Сирии продолжают расти, в то время как ситуация в Идлибе остается крайне неопределенной. Анкара не смогла выполнить свои обязательства перед Россией и пытается избежать массового возмущения из-за бессмысленной гибели своих военнослужащих. Почему Турция зашла в тупик, начав операцию в Сирии, — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Старший капрал Умит Угдюль был найден мертвым в городе Рас аль-Айн на севере Сирии. Тело военнослужащего было обнаружено около 5 часов утра 24 марта. Турецкий информационный ресурс Pervasız сообщил об инциденте, и эта информация вскоре разошлась по социальным сетям.

Сообщения о том, что смерть военнослужащего наступила в результате самоубийства, были встречены в Турции с недоверием: 24-летний Угдюль всего полтора месяца назад женился, а обстоятельства его гибели остаются неизвестными. Многие подозревают, что Анкара скрывает реальные потери на территории Сирии.

Хроника потерь

После подписания 5 марта 2020 года московских соглашений между Россией и Турцией активные боевые действия в Сирии прекратились. Однако турецкие военные продолжают гибнуть как в зоне операции «Источник мира», так и в Идлибской зоне деэскалации.

6 марта. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на пропускном пункте «Дамылшлия» в районе Хаммам аль-Туркман в пригороде Телль-Абъяда. Теракт приписывают курдским боевикам из «Рабочей партией Курдистана». Источники «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) сообщили, что при взрыве погиб боевик одной из вооруженных группировок, а турецкий военнослужащий получил ранения. Минобороны Турции никак не комментировало этот случай.

12 марта. Еще один автомобиль взорвался на севере Сирии. Целью был общий блокпост ВС Турции и полицейских сил «Сирийской национальной армии» (СНА) в Телль-Халафе. По официальным данным, в результате взрыва погиб специалист-капрал турецкой жандармерии Беязит Бестами Булуш. На его похорнах в Кырыкхане (Хатай) присутствовал лично министр обороны Турции Хулуси Акар.

Однако по данным SOHR при взрыве в Телль-Халафе погибли двое турецких военнослужащих и трое боевиков СНА, ранения получили восемь человек, в том числе турки. И снова в официальных источниках и СМИ не публиковалось никакой информации о пострадавших.

18 марта. Турецкий сержант-специалист Сезайи Атабей скончался от сердечного приступа в районе города Идлиб.

19 марта. При нападении террористов в районе населенного пункта Муханбаль погибли капралы Рамазан Найир и Огузхан Таш, которые участвовали в патрулировании трассы М4. Эти потери были официально признаны Минобороны Турции, о них писала турецкая пресса.

24 марта. На трассе М4 произошел новый теракт. В районе населенного пункта Сфухон двое турецких военнослужащих получили ранения при подрыве СВУ. Информацию распространил российский Центр по примирению враждующих сторон — турецкие власти ни о каких потерях не сообщали. Отсутствие сообщений вызвало недоумение в Турции.

Ruslar diyor ki: Bugün M4 üzerindeki ortak devriyede 2 Türk zırhlı aracı radikallerin EYP saldırısına uğradı ve 2 Türk askeri yaralandı. Olay Rusya’ya göre haber ama belli ki Ankara’ya göre değil ki bizde henüz resmî açıklama yok. https://t.co/gG3Bs9U4qL — METIN GURCAN (@Metin4020) March 24, 2020

В тот же день при неустановленных пока обстоятельствах погиб Умит Угдюль.

Турция скрывает

Минобороны Турции утверждает, что публикуют полную информацию о потерях в своих войсках. Однако известно, что это не так: за публикацию «нежелательных» сообщений турецкие издания легко могут попасть под удар. Ситуацию корреспонденту ФАН прокомментировал военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

«Турция проводила различные мероприятия для занижения своих потерь в Сирии и Ливии. Из-за Ливии, например, преследовали журналистов, которые рассказали о гибели турецких военных», — отметил собеседник ФАН.

Ранее редакция Telegram-канала «Рыбарь» в своей колонке на ФАН рассказала о судьбе журналистов турецкого интернет-издания OdaTV, сотрудники которого были арестованы, а сайт заблокирован из-за публикации о безымянной могиле сотрудника турецкой разведки MIT погибшего в Ливии.

Журналистов обвинили в разглашении государственной тайны и угрозе национальной безопасности, хотя правительственные чиновники открыто называли имя погибшего и даже присутствовали на похоронах. Давление на прессу можно объяснить тем, что ливийская тема крайне чувствительна для Анкары и лично президента Эрдогана.

Падающий рейтинг Эрдогана

Турецкому правительству крайне неудобны и публикации о новых потерях как в Идлибе, так и зоне проведения операции «Источник мира», поскольку они привлекают внимание к Сирии в самой Турции. По мнению Бориса Рожина, потери в Идлибе занижают, поскольку рейтинг Эрдогана во время операции постоянно падал.

«С февраля по март он просел на 7%, при этом по опросам вторжение в Сирию поддерживали не более 30-35% населения. Поддержка Эрдогана тем более падала с ростом потерь и при отсутствии каких-либо весомых результатов. Попытки принизить жертвы — естественный ход в этой ситуации, — объяснил собеседник Федерального агентства новостей. Многие подозревают, что в последние дни, когда гибнет то один, то два турецких военных, происходит просто легализация более ранних потерь. По каждому из погибших необходимо смотреть — к каким воинским частям они принадлежали и участвовали ли эти части в боях под Серакибом, Найрабом и в других районах, где несли потери турецкие войска».

Конкретные обязательства

Турция ввела в Идлиб крупную группировку войск и боевиков СНА, однако достигла весьма скромных успехов, вновь оказавшись не в состоянии выполнить свои обязательства перед Россией.

Еще до начала российско-турецкого патрулирования вдоль трассы М4 в районе населенного пункта Ариха боевики заставили мирных жителей выйти на акцию протеста против московских соглашений.

15 марта боевики сделали все, чтобы не пускать военную полицию России на подконтрольную вооруженным группировкам территорию. 17 марта дорогу перегородили насыпи. 20 марта ВС Турции установили вдоль трассы заграждения, однако уже на следующий день неизвестные оттащили их на обочину.

Борис Рожин подчеркнул, что у Эрдогана есть конкретные обязательства, в том числе борьба с террористами на территории Большого Идлиба.

«Можно использовать потери, чтобы оправдать операцию против «Хайят Тахрир аш-Шам» и других неподконтрольных группировок, но едва ли для этого требуются дополнительные обоснования, ведь Турция признала ХТШ террористами еще в 2018 году и обязалась выдавить их из Идлиба», — напомнил собеседник ФАН.

В ожидании новых потерь

В понедельник, 23 марта, Турция заявила, что намерена провести операцию против террористов в районе трассы М4, чтобы открыть дорогу для совместного патрулирования — и уже на следующий день двое турецких военных пострадали при подрыве СВУ, а потом был взорван мост в районе Иштабрака. ХТШ и другие радикальные группировки демонстрирует Эрдогану, что попытка «зачистить» Идлиб дорого ему обойдется.