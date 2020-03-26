Фигуристка Леонова рассказала, как заниматься спортом дома

Крупные международные спортивные соревнования, включая летнюю Олимпиаду в Токио, отменены или перенесены на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса. Чтобы предотвратить распространение инфекции, власти разных стран вводят ограничения на проведение спортивных мероприятий, работу фитнес-центров и бассейнов, а также тренировочные занятия. Фигуристка, участница зимней Олимпиады в Ванкувере Алена Леонова в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказала, почему не все спортсмены грустят из-за отмены тренировок, и дала несколько советов тем, кто теперь вынужден поддерживать форму в домашних условиях.

Во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России Сергей Гутников сообщил, что в Петербурге с 26 марта прекращена вся спортивная деятельность. Исключение составляют только группы ССМ и ВСМ. Алена Леонова заметила, что отмена тренировочных занятий для многих спортсменов — ситуация сложная.

«Сейчас буду обдумывать какой-то план действий, что делать. Потому что с субботы тренировки все прекратятся, и возможности [для их проведения] не будет. Как-то в домашних условиях — даже, наверное, банальная зарядка, — что-то делать нужно. Потому что все-таки до 12 числа сидеть дома. Не знаю, как это будет выглядеть», — сказала Леонова в комментарии ФАН.

Правда, фигуристам и вообще тем, кто занимается зимними видами спорта, в ситуации с отменой соревнований и тренировок повезло чуть больше, чем остальным. Дело в том, что у «зимников» обычно апрель-май — традиционное время для отдыха.

«Все ездят куда-то отдыхать. Сейчас куда-то поехать отдохнуть возможности нет, каникулы перенеслись на чуть пораньше. Нет такой серьезной подготовки к чему-то: чемпионат мира отменился — это был последний, самый важный старт в сезоне. Больше таких важных стартов не осталось: даже те, которые отменили, были не совсем важными. Поэтому фигуристы особо не расстраиваются, скажу вам так», — отметила Алена Леонова.

Фигуристка рассказала, как заниматься спортом дома в условиях, когда фитнес-центры и бассейны закрыты из-за пандемии.

«Это, в основном, какие-то упражнения на пресс, отжимания, тот же бег на месте, утренняя зарядка — самое банальное, что все знают. Ну и, чтобы как-то себя повеселить, можно делать упражнения на пресс и приговаривать: «больше пресс — меньше вес» <…> Сейчас приду домой и буду разрабатывать свой план. Конечно, когда где-то за границей нет возможности позаниматься, приходится делать это дома. В основном, просто какие-то подъемы на пресс: три по 10, три по 15, отжимания от пола. «Для поддержки штанов», скажем так», — резюмировала спортсменка.

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в конце 2019 года. Как выяснили специалисты, возбудителем болезни является коронавирус нового типа. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 в связи с распространением инфекции в других странах мира. В России, по информации на 26 марта, число заболевших составило 840 человек. Девять человек за минувшие сутки полностью выздоровели.