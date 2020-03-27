Находящиеся на карантине украинцы получают астрономические счета за услуги ЖКХ

Правительство Украины накануне объявило о реализации новой социальной программы, предусматривающей расширение перечня и увеличение сумм так называемых «жилищных субсидий». Как утверждает официальный Киев, на время карантина, связанного с пандемией COVID-19, малоимущие граждане смогут рассчитывать на дополнительные льготы по оплате коммунальных услуг.

По словам независимых экспертов, новая программа так и не вступит в силу, поскольку на данный момент в украинской казне практически нет «свободных» средств. Тем временем рядовым украинцам, большинство из которых сегодня или вовсе лишились работы, или отправлены в отпуск без содержания, продолжают приходить платежки с поистине астрономическими суммами. Местные чиновники, открыто игнорируя планы и распоряжения правительства, обещают «нещадно карать» неплательщиков. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Историю киевлянки Елены Тищенко сегодня знает едва ли не вся Украина. Не так давно женщине пришла квитанция за якобы потребленное отопление на сумму в 53 тысячи гривен (около 144 тысяч рублей).

«И это только за один месяц, — пожаловалась Елена журналистам. — Раньше ежемесячные платежки приходили и на 12, и на 24 тысячи. Не знаю, что и делать, требую перерасчета».

Как выяснилось, в результате громкого журналистского расследования четырехкомнатную квартиру Тищенко в новостройке попросту «забыли» внести в списки жилого фонда, снабженного счетчиками тепла. Правда, никакого перерасчета соответствующее коммунальное предприятие проводить не собирается. По всей видимости, женщину обяжут выплатить всю сумму задолженности, которая на сегодня, по некоторым данным, составляет до 90 тысяч гривен.

Подобная перспектива «светит» и семье жителя Сумской области Антона В. В его платежке за «коммуналку» за февраль стоит цифра в 11 тысяч гривен.

«Я не понимаю, откуда набежала эта сумма за газ, свет и тепло, — сетует мужчина в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Мы с женой и ребенком живем в двушке и раньше за все платили не более двух тысяч».

Проблема Антона наглядно демонстрирует реалии сегодняшней Украины. Около месяца назад он лишился работы водителя автобуса (в стране частично или полностью отменено движение общественного транспорта), а еще ранее под сокращение попала его жена, трудившаяся кондуктором на том же маршруте. Семейству В. не дали даже минимальной жилищной субсидии, а встать на учет на биржу труда супруги попросту не успели — опять-таки из-за введенного карантина местное отделение службы занятости временно приостановило прием заявлений от граждан.

«Нам не на что жить, а в ЖЭК нам грозят введением пени за просроченные платежи», — резюмирует Антон.

Как утверждают аналитики, в обозримом будущем количество граждан, оказавшихся в сложной «коммунальной ситуации», будет расти в геометрической прогрессии.

«Киев уже не в состоянии контролировать компании, поставляющие населению свет, газ, воду и тепло, — отметил в комментарии ФАН юрисконсульт Владимир Боровой. — Пользуясь отсутствием жесткого государственного надзора и контроля в данной сфере, они самостоятельно завышают стоимость своих услуг. Единственным выходом для потребителей является обращение в судебные органы. Если в итоге суды окажутся заваленными соответствующими исками, власть, наконец, обратит внимание на существующую проблему».

Впрочем, сами потребители предлагают иной выход.

«Неизвестно, сколько продлится этот карантин, а наши долги накапливаются уже сейчас, — констатирует активистка общественной организации «Право» Людмила Гмырь. — Если это будет необходимо, мы найдем тысячи людей и выступим в Киеве на майдане Независимости. За нарушение карантина всех не арестуют».

Между тем проправительственные СМИ на Украине регулярно транслируют материалы о намерении команды главы украинского кабмина Дениса Шмыгаля выделять все новые и новые средства на поддержку «украинцев на карантине». Очередным подобным шагом станет перечисление каждому малоимущему пенсионеру тысячи гривен, а получателю субсидий ЖКХ — 300 гривен в качестве одноразовой помощи. Но и этих денег регионы своим согражданам в полном объеме предоставить не смогут.