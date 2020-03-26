Писатель Шахиджанян посоветовал книги для чтения во время карантина

Известный советский и российский журналист и писатель Владимир Шахиджанян считает, что во время карантина или самоизоляции можно не только смотреть кинофильмы и телесериалы, но и читать книги и учиться чему-то новому.

Автор знаменитого произведения «1001 вопрос про ЭТО» рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о том, «чем можно заняться дома, когда нельзя или нежелательно выходить на улицу». Он обратил внимание, что в основном в Интернете люди обсуждают фильмы и сериалы, но не книги.

«Понимаете, тут важно и одно, и другое, и третье, — отметил Шахиджанян. — Все зависит от пристрастий человека, от его воспитания и образования. Это настолько очевидно, что не хочется слишком широко на эту тему говорить. Что ж произносить азбучные слова и советы?»

Собеседник ФАН все же назвал произведения, которые вполне можно и даже нужно прочитать во время следующей недели, накануне объявленной президентом России Владимиром Путиным нерабочей.

«Так, одному человеку я могу посоветовать прочитать «Жажду жизни» о [нидерландском художнике Винсенте] Ван Гоге, — начал перечислять Шахиджанян. — Другому — «Осуждение Паганини». Третьему — перечитать все сказки. А четвертому — вспомнить то, что он хотел бы почитать, но мимо прошло. Ну, скажем, французов — Стендаля, (Оноре де) Бальзака, (Виктора) Гюго».

Когда корреспондент Федерального агентства новостей упомянул об одном из самых известных произведений Шахиджаняна, написанном еще в 1991 году, то он посоветовал почитать и его.

«Ну, «1001 вопрос про ЭТО» — всегда полезно, потому что с сексом мы рождаемся, с сексом мы и умираем, — заявил писатель. — А сексуальная безграмотность была, есть и в ближайшее время пока будет».

По его словам, жители России по-прежнему неграмотны в плане интимных отношений и всего того, что с ними связано.

«Если бы мы были грамотны сексуально, то у нас бы исчезли любые венерические заболевания, у нас бы не было прогресса СПИДа, у нас бы не было такого количества разводов, у нас бы рождались нормальные, здоровые дети, — пояснил Шахиджанян. — У нас же много рождается больных детей».

Все это идет от безграмотной сексуальной жизни, считает журналист. Людям лень пойти и провериться по генетике — есть какой-нибудь сбой или нет. Но все равно рожают и рожают, а потом мучают ребенка и мучаются сами.

Еще собеседник ФАН рассказал о том, что не так давно он закончил писать очередную книгу — «Курить, чтобы бросить!» Она есть только в онлайн доступе — причем бесплатно (прочитать может любой желающий), а в бумажном виде ее не будет.

«Я ни на одну из своих работ не получал такого количества восторженных комментариев и отзывов, — признался автор. — Любой, кто читает эту книгу, бросает курить! Вот есть возможность сделать это. Надо позаботиться о своем здоровье, потому что большинство людей курит именно во время работы: «Пойдем, покурим». И курилки стали традицией».

Находясь же в изоляции, человеку куда легче будет побороть это вредное пристрастие, которому, по мнению Шахиджаняна, подвержено 30 процентов населения России и которое до невероятности ослабляет организм. Это особенно опасно в нынешних условиях...

«Еще этот отпуск, который нам подарила судьба, можно использовать для того, чтобы получить очень полезный навык, — сказал собеседник ФАН. — Например, научиться набирать текст слепым 10-пальцевым методом. Это потом сэкономит вам время и силы!»

По его словам, Россия — единственная страна, где большинство людей набирает текст на клавиатуре двумя-четырьмя пальцами. В то время как во многих развитых странах ситуация совсем другая.

«В Америке, Японии, Германии, Италии, Великобритании этому учат в школе, — резюмировал писатель. — А мы вот не учим...»

Ранее был назван «обязательный к просмотру в течение периода карантина» художественный фильм.