Коронавирус может стать причиной массовых беспорядков в США

Соединенные Штаты находятся на пороге государственного коллапса. Всего лишь 60 тысяч заболевших коронавирусом хватило, чтобы поставить американскую государственность на край пропасти. Однако для понимания ситуации необходимо учитывать все факторы, которые усугубляют накатывающийся на США кризис. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Закредитованные американцы

Среднестатистический американец имеет кредит на сумму, которая превышает стоимость всего его имущества. В среднем, в США платежи по кредитам производятся каждые две недели. Они, как и заработная плата, приходят на счет обычного работающего гражданина.

Согласно опросам, именно две недели простоя являются предельным сроком, который позволяет американцам выполнять свои долговые обязательства без ущерба для собственного благосостояния. Дольше этого срока долги начинают накапливаться, и с каждым новым днем простоя вероятность их выплаты все быстрее и быстрее стремится к нулю.

В этих условиях уже в ближайшие недели в США могут произойти массовые акции гражданского неповиновения. Основным требованием станет прекращение карантина и восстановление нормального функционирования экономики.

Более того, введение дополнительных ограничений приведет только к радикализации настроений населения и еще более решительным выступлениям. Стоит сказать, что власти США вполне серьезно рассматривают этот сценарий и даже готовятся к нему.

Карантин в городе

В данный момент практически во всех крупных городах США контроль за соблюдением карантина и прочих ограничительных мер осуществляет Национальная гвардия. Как отмечают сами американцы, наличие на улицах нацгвардейцев не усиливает иммунитет у обычных американцев.

При этом очень большое раздражение американцев вызывают все новые и новые чрезвычайные полномочия, которыми наделяют себя власти, и очередные ограничения прав и свобод, которым они подвергают простых американцев. Напомним, вторая поправка к Конституции США обосновывает право американцев свободно владеть оружием именно тем, что только так они смогут эффективно бороться с тиранией и узурпацией собственных прав.

Американские бунты

Несмотря на то, что Соединенные Штаты как независимое государство существуют немногим более 250 лет, их история насчитывает десятки случаев, когда гражданское население бунтовало против власти или же проводило масштабные акции гражданского неповиновения.

Отличительной чертой антиправительственных выступлений в Соединенных Штатах является не только их частота, но и крайне высокий уровень самоорганизации американского общества на самом низком уровне. Чтобы усмирить протестующих, будет недостаточно просто схватить «лидеров восстания». Властям США так или иначе придется вступать в переговоры с главами отдельных районов, городов, групп, и даже преступных банд.

О преступности стоит сказать отдельно. В первую очередь, американские банды очень ревностно относятся к обороне территории, которую они контролируют.

Более того, практически все американские группировки можно отнести к так называемым этническим бандам. Иными словами, они полностью состоят либо из афроамериканцев, либо из белых, либо из выходцев из Латинской Америки.

Но не стоит думать, что этнопреступность ограничивается только бандами. В американском обществе существует огромное количество социальных и расовых противоречий, которые в момент массового гражданского возмущения могут стать причиной некоего подобия межрасовой войны. Конфликты на этнической и религиозной почве практически невозможно урегулировать после того, как они переходят в фазу открытого насильственного противостояния.