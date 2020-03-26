Искусственный интеллект помог отобрать лекарства для борьбы с коронавирусом

Москва, 26 марта. Российские ученые использовали нейросеть, чтобы подобрать наиболее эффективное лекарство против коронавируса.

Искусственный интеллект проверил десятки тысяч реакций вируса на уже существующие или разрабатываемые лекарственные препараты, после чего отобрал потенциально эффективные. Среди них оказались и те, которые действуют на широкий спектр вирусов.

6 отобранных нейросетью лекарств уже получили одобрение в некоторых странах, девять — пока что проходят клинические испытания, два — рекомендованы для экспериментального лечения коронавирусной инфекции во Франции, одно — в Сингапуре. Некоторые препараты из списка сегодня используются для лечения возрастных заболеваний. Они могут оказаться наиболее эффективными при лечении пожилых людей, заразившихся коронавирусом.

«При подтверждении их противовирусной активности в лаборатории существует возможность незамедлительно приступить к клиническим испытаниям против COVID-19», — отметил руководитель исследования Петр Федичев.

Отметим, что на сегодняшний день против коронавируса нет вакцины. По словам специалистов, ее выработка с учетом клинических испытаний, займет как минимум 11 месяцев.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.