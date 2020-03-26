Финалистка «Битвы экстрасенсов» оценила шансы Лещенко на выздоровление

Москва, 26 марта. Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в реанимации в столичной больнице №40 в Коммунарке. У артиста, по предварительной информации, диагностирован коронавирус. Финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Фатима Хадуева оценила шансы Лещенко на выздоровление.

Ранее в СМИ сообщили, что артиста госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Такой же диагноз поставили и жене певца. Позже kp.ru со ссылкой на источник в здравоохранении сообщил, что у 78-летнего певца выявили коронавирус — тест на COVID-2019 дал положительный результат.

При этом друг певца, народный артист РСФСР Владимир Винокур резко отверг диагноз у Лещенко. Он назвал «враньем» сообщения о коронавирусе у артиста.

Экстрасенс Фатима Хадуева уверена, что состояние Лещенко не связано с коронавирусом. По ее словам, причиной госпитализации стали другие тяжелые заболевания артиста.

«Никакого отношения его заболевание и его возраст не имеют к коронавирусу. Коронавирус, который, возможно, и обнаружили, никак не усугубляет его ситуацию. У него есть хронические заболевания достаточно тяжелые для его организма хронические заболевания, из которых артист выходит», ― заявила экстрасенс в комментарии «Инфореактору».

Финалистка «Битвы экстрасенсов» предрекла скорое излечение Лещенко. Хадуева считает, что врачи смогут поставить Лещенко на ноги.

«Коронавирус не осложнит и не облегчит его ситуацию. Дай бог ему здоровья и хвала врачам, которые смогут поставить его на ноги от основного заболевания, а не от коронавируса», ― добавила она.

Ранее Лещенко посетил с гастролями США и Канаду, а также сделал вынужденную пересадку в Марселе. Колумнист Федерального агентства новостей блогер Вадим Манукян отметил, что Лещенко пренебрег правилами обязательного картина после возвращения из-за границы, а также поставил под угрозу многих звезд российской эстрады.

По данным на 26 марта, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки. В 18 регионах случаи инфицирования зарегистрированы впервые.