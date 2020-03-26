Старовойтов призвал наказать местные власти после взрыва в Магнитогорске

Москва, 26 марта. Ответственность за то, что доступ к горящему дому в Магнитогорске был перегорожен припаркованными автомобилями, лежит на органах местного самоуправления. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявил депутат Государственной думы, член комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

«За то, что произошло, ответственность в первую очередь должны понести те органы местного самоуправления, которые дают разрешение на точечную застройку. Те, кто согласовывает застройку того или иного дома, должны задумываться, чтобы при постановке машин на парковке хватало места и для автомобилистов, и для проезда транспорта аварийных служб», — уверен депутат.

Автомобилистам приходится ставить свои машины там, где это в принципе возможно, обратил внимание парламентарий.

«Если же места не предоставлены, то, думаю, искать виноватых среди автолюбителей — не самая лучшая идея», — полагает собеседник ФАН.

В том случае, если во дворе дома нанесена разметка с указанием пожарного крана, за парковку на ней предусмотрен штраф и совершенно объективно, что водитель понесет наказание. Но если таковой разметки нет, делать виноватыми автолюбителей не стоит, подчеркивает Старовойтов.

«Органы местного самоуправления должны дать возможность жителям поставить свои автомобили на парковку безопасно. Но сейчас как происходила точечная застройка в наших городах, так и происходит: парковочных мест не хватает», — констатировал парламентарий.

Взрыв бытового газа произошел в Магнитогорске 26 марта. Из-за припаркованных во дворе автомобилей пожарные службы с трудом добрались до места возгорания. Ранее в интервью Федеральному агентству новостей депутат Государственной Думы Дмитрий Ионин призвал наказывать автомобилистов в том случае, если их транспортные средства мешают проезду экстренных служб.