Куценко заявил, что с помощью коронавируса планета очищается от людей

Москва, 26 марта. Актер Гоша Куценко вслед за телеведущей Викторией Боней выступил с громким заявлением по поводу коронавируса. Он выразил мнение, что заболевание — это защитная реакция природы, с помощью которой она обновляется от «агрессивных» людей.

Своей теорией известный артист поделился в личном Instagram.

«У нас с Ваней (Иван Никитин, режиссер. — Прим. ФАН) родилась такая тема, что в рамках природы, всего глобального цикла, Земля обновляется сейчас. Мы, как подвид, соучастники жизни на Земле, конечно, (нецензурное слово в значении «обнаглели». — Прим. ФАН) . Нас слишком много, мы агрессивны и давим природу. Коронавирус — это такой нормальный ответ природы, ее защитная реакция на нас», — заявил Куценко.

Актер обратил внимание, что в условиях пандемии себя прекрасно чувствуют звери, а также признался, что они с напарником были в феврале в Италии, где крайне острая ситуация с заболеваемостью и смертностью.

Напомним, Виктория Боня ранее заявляла, что человечество страдает от вируса не просто так, а для того, чтобы планета могла очиститься от губителей-людей. Она сказала, что в последнее время люди сильно напоминают саранчу, уничтожающую все на своем пути. Светская львица пришла к выводу, что очищение необходимо Земле, и она готова умереть вместе с другими жертвами ради спасения планеты.

Коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру и России. Как сообщает «ФедералПресс», за последние сутки в стране зафиксировано 182 новых случая заражения, носители инфекции выявлены в 18 субъектах. Полностью справиться с болезнью смогли девять человек.

Что касается мировых масштабов, то в общей сложности заболели свыше 456 тысяч человек, более 20 тысяч скончались. Выздоровели более 105 тысяч больных.