Пинк на карантине напилась и обрезала волосы

Нью-Йорк, 26 марта. Известная американская певица Пинк рассказала подписчикам, какие «блестящие» идеи приходят ей в голову на карантине. Из-за одной из них артистка осталась без своей роскошной шевелюры.

Певица опубликовала в Instagram видео, на кадрах которого предстала с обновленной стрижкой. Девушка призналась, что решила сделать распитие алкоголя «чем-то вроде спорта» на карантине. И добавила, что когда немного выпьет, ей в голову «приходят действительно блестящие идеи».

«Прошлой ночью меня посетила как раз такая идея. Я ведь могу сама постричь свои волосы! С какой стати мне платить за это другим людям? Посмотрите на меня, неплохо, правда?» — обратилась она к фанатам.

Пинк считает, что теперь напоминает «то ли Шарлиз Терон, то ли Алиссу Милано». Певица призвала поклонников соблюдать режим карантина и заботиться о себе.

«И стригите сами свои волосы — наплевать, что из этого получится!» — заключила она.

Однако несправедливо думать, что Пинк на карантине только и делает, что выпивает. Судя по другим ее постам, девушка активно занимается музыкой и спортом, воспитывает и развлекает детей. А иногда даже совмещает эти занятия. К примеру, на одном из видео Пинк отжимается с «утяжелением» в виде ребенка на спине.

Ранее популярная певица Светлана Лобода нашла плюсы в самоизоляции, главный из которых — совместное времяпрепровождение с детьми. Исполнительница призналась, что рада была сменить бешеный ритм жизни на общение с дочерьми Евангелиной и Тильдой.