Генпрокуратура РФ выявила четыре новых фейка о коронавирусе в соцсетях

Москва, 26 марта. Генеральная прокуратура России в четверг выявила в соцсетях четыре новых фейка о коронавирусе, призванных посеять панику среди населения.

В частности, один из пользователей Twitter разместил изображение якобы приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу о введении в Москве комендантского часа. Министерство обороны эту информацию опровергло еще ранее, поэтому размещение фейка было осознанной попыткой ввести граждан в заблуждение.

Второй вброс был сделан в сообществе «Лентач» в социальной сети «ВКонтакте». Один из пользователей устроил дискуссию, пытаясь доказать, что вспышка коронавируса якобы является чьей-то попыткой «уничтожить человечество».

«Такая недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности», — сообщает Генпрокуратура.

Аналогичный фейк появился в Twitter на странице «Сегодня надо потерпеть». Автор твита рассказал о «многочисленных жертвах коронавируса», приведя данные, которые противоречат официальной статистике Роспотребнадзора.

А в Facebook один из пользователей распространял недостоверную информацию о «многочисленных фактах заражения коронавирусной инфекцией в Крыму».

Ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к данной информации. Отметим, что РКН уже направил запрос в Twitter, чтобы фейк о введении комендантского часа в Москве был удален.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил со ссылкой на данные ФСБ, что большинство информационных вбросов о ситуации с коронавирусом в России запущено из-за границы. По его словам, цель подобных фейков — посеять панику среди населения.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.