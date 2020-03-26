Сеть народной дипломатии создают в Крыму для поддержки Италии в период пандемии

Симферополь, 26 марта. Крым устроит видеоконференцию с Италией, чтобы морально поддержать итальянцев в разгар коронавируса. Об инициативе крымчан корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал руководитель отдела международных связей «Дома Дружбы народов» Яков Слуцкий.

«В то время, когда все сидят по домам, быть вместе хотя бы через Интернет — очень важно, в такой период общение приобретает особенное значение, — говорит Яков Слуцкий. — Мы хотим морально поддержать итальянцев, потому что у нас с ними хорошие отношения, а Италия сейчас особенно страдает от коронавируса».

По словам собеседника ФАН, идея антивирусного телемоста появилась у него после дружеского звонка в Геную и беседы с генеральным секретарем Торгово-промышленной палаты «Италия-Евразия» Давиде Сарнатаро.

В проекте планируют объединить друзей Крыма из разных стран и назвать его International Network of People's Diplomacy — Международная сеть народной дипломатии.

«Итальянский народ, похоже, всерьез обиделся на французов и немцев за то, что те закрыли границы в период эпидемии коронавируса, — поделился впечатлениями от общения с итальянцами Яков Слуцкий. — Сейчас идет переосмысление роли России, как реального друга, который познался в беде. Народ по-другому воспринимает Россию, поднимаются разговоры о том, что надо пересматривать санкции».

Напомним, 21 марта президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом. В ночь с 24 на 25 марта в Италию ушел уже пятнадцатый борт ВКС РФ. Россия перебросила в Италию более сотни военных эпидемиологов, вирусологов, реаниматологов и терапевтов, а также высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств и мобильные лаборатории для диагностики вирусных заболеваний.

Российские войска РХБЗ отправили в Италию одну из своих 15-ти лабораторий, 20 машин для проведения специальной обработки из 2065 единиц и 66 человек из числящихся в составе подразделений РХБЗ 20 тысяч военнослужащих.

Технический тест конференции проведут уже 27 марта. Во время первой видеосессии участники расскажут, какая обстановка в стране каждого из них, как люди выдерживают карантин и поддерживают друг друга, а также обсудят будущее объединения International Network of People's Diplomacy.

«Мы хотим создать сеть для диалога простых людей из разных стран, — сказал Яков Слуцкий. — Сейчас сложная ситуация, все сидят по домам, кто-то уже отчаялся, но мы вместе, мы можем говорить, можем поддерживать друг друга».

Онлайн встреча пройдет на английском языке. К участию приглашены и корреспонденты Федерального агентства новостей.

На момент публикации в Италии 74386 человек инфицированы коронавирусом, 7503 скончались.