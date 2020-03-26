Донбасс сегодня: солдаты Киева умирают от коронавируса, бойцы ВСУ разрушили свои позиции

Донбасс, 26 марта. В ДНР во время обстрела ВСУ разрушено несколько домостроений. Командование ООС скрывает вспышку коронавируса в армии. Бойцы ВСУ разрушили свои позиции из-за отказа сменщиков платить. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки армия Украины подвергла обстрелам республики Донбасса девять раз. Село Нижнее Лозовое в ЛНР обстреляно из гранатометов. Спартак, Донецк, Старомихайловка и другие населенные пункты обстреляны в ДНР. Украинские силовики использовали гранатометы, боевые машины пехоты, 82-мм минометы, противотанковые ракетные комплексы, стрелковое и снайперское оружие.

В поселке Старомихайловка города Донецка повреждено четыре домостроения, на окраине Донецка снаряд попал во второй этаж дома, частично разрушив его. В селе Ясное снайперским огнем ВСУ ранен представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Личный состав ВСУ страдает от вирусных заболеваний

По информации представителей Народной милиции ДНР, руководство Операции объединенных сил скрывает очаги вспышек коронавирусной инфекции среди личного состава армии. Только за март командиры бригад скрыли около 400 фактов заражения подчиненных инфекциями и вирусами. Основная вспышка болезней произошла в 92-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригадах ВСУ.

Более 100 человек попали в больницы с подозрением на коронавирус, у 12 человек диагноз подтвердился, из них 3 умерли. В 57-й мотопехотной бригаде, кроме ограничения транспортного передвижения, солдатам запрещено оформлять положенные отпуска и ездить в командировки. В результате на передовую не подвозится питьевая вода, ограничены поставки продуктов. В данной бригаде уже 12 случаев с подозрением на коронавирус, 7 человек страдают пневмонией.

В Луганской области военнослужащие ВСУ торговали оружием

Как информирует представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий, сотрудниками СБУ в городе Рубежное Луганской области задержаны трое военнослужащих на сбыте оружия. Бойцы из 59-й мотопехотной бригады пытались реализовать 5 автоматов и около 3 000 патронов к ним. Накануне СБУ получила информацию о продаже группой военнослужащих гранат, патронов и тротила. На данный момент открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Убывающие на ротацию военные разрушили опорный пункт

Не получив оплату от прибывшей на смену бригады за устройство фортификационных сооружений, военнослужащие 72-й механизированной бригады ВСУ собственноручно разрушили оборудованные ими позиции. Инцидент произошел после того, как руководство 30-й механизированной бригады ВСУ отказалось платить 50 000 гривен за передачу опорного пункта, позиций и карт минных полей.

Как рассказал Народной милиции ЛНР собственный источник, через два дня после отказа опорный ротный пункт оказался разрушенным. Некоторые фортификационные сооружения взорваны, а некоторые просто разобраны на части. При этом линии связи отрезаны, ходы засыпаны, а на границах минных полей отсутствовали предупреждающие обозначения. Теперь военнослужащие 30-й бригады восстанавливают разрушенные участки, а саперы определяют границы минных полей.