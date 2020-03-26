Ионин после взрыва в Магнитогорске призвал наказывать безответственных автомобилистов

Москва, 26 марта. Ответственность за неправильную парковку автомобилей во дворах многоэтажек может помочь избежать повторения ситуации, произошедшей в четверг, 26 марта, в Магнитогорске. Там из-за множества машин около дома пожарные не смогли проехать к горящему подъезду.

О необходимости введения ответственности для автомобилистов корреспонденту Федерального агентства новостей заявил депутат Государственной думы, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.

На текущий момент в законодательстве существует значительный пробел в этом вопросе, обратил внимание депутат.

«Сегодня законодательство не предполагает ответственности по поводу парковки во дворе дома. Это имущество собственников дома и единственная возможность регулирования парковки во дворе — решение общего собрания», — констатирует парламентарий.

Однако полный запрет на парковку во дворах вводят единицы товариществ собственников жилья.

«Если ответственность будет введена, гражданин не будет ставить автомобиль там, где он может помешать проезду экстренных служб, — рассуждает Ионин. — Это вопрос психологии: нужно приучить людей к ответственности. Есть же категория автомобилистов «я паркуюсь, где хочу». И в данном случае ущерб от их действий гораздо больше, чем если машина просто мешает проезду других автомобилей».

Однако в ближайшее время ответственность за неправильную парковку во дворах вряд ли будет введена. Все дело в пандемии COVID-19, считает Дмитрий Ионин.

«Я не думаю, что сейчас это будет устраняться, поскольку все законодательное регулирование будет направлено на ситуацию с эпидемией коронавируса», — пояснил депутат.

Ранее стало известно о взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске. В результате взрыва погибли два человека.

Экстренные службы не имели возможности добраться до очага пламени, так как двор дома был перегорожен припаркованными автомобилями.