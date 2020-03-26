Гутников рассказал, как отмена соревнований сказывается на доходе спортсменов

Санкт-Петербург, 26 марта. Отмена чемпионатов мира и прочих спортивных соревнований сказывается на доходе тренеров и спортсменов, в первую очередь, из-за премиальных. Об этом рассказал председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России Сергей Гутников, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В четверг Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию, посвященную так называемому «спортивному карантину». Из-за пандемии коронавирусной инфекции была отложена Олимпиада в Токио, как и другие мировые соревнования.

Как отметила председатель Комиссии спортсменов при федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, мастер спорта России международного класса, участница Олимпийских игр Алена Леонова, спортсмены из-за отмены соревнований не могут заработать призовые деньги.

Гутников добавил, что чемпион мира, как правило, имеет четко установленную премию за призовые места. Это касается и большого спорта, и паралимпийского.

«Отменяются вот [соревнования], все эти премии не выплачиваются. А раз не выплачиваются, значит, спортсмены страдают. Это точно, это касается всех видов спорта», — подчеркнул он.

Ранее Леонова рассказала о страхах, которые испытывают спортсмены во время пандемии. По ее словам, они не боятся заболеть коронавирусом, поскольку соблюдают меры предосторожности, но переживают из-за отмены тренировок.