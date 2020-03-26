Фигуристка Леонова рассказала о влиянии изменения олимпийского цикла на спортсменов

Санкт-Петербург, 26 марта. Трудно сказать, повлияет ли смена четырехлетнего олимпийского цикла из-за коронавируса на подготовку спортсменов, она может отразиться, скорее, на самых молодых — тех, кто активно растет и физически меняется. Такое мнение выразила мастер спорта России международного класса, участница Олимпийских игр Алена Леонова.

В качестве эксперта она приняла участие в пресс-конференции «Патриота», посвященной теме карантина в спорте из-за мировой пандемии: «Обращение президента и спортивный карантин. Олимпиада отложена, чемпионаты остановлены, что делать спортсменам?».

Фигуристке задали вопрос, отразится ли смена четырехлетнего цикла, которая происходит в 2020 году в связи с переносом Олимпийских и Паралимпийских игр, на подготовке спортсменов.

«Даже не знаю. У нас в претендентках молодые спортсменки сейчас на Олимпиаду следующую [зимнюю в Пекине в 2022 году], и никто не знает, если была бы такая ситуация, [как с летними Играми 2020 года], смогли бы они на следующий год поехать туда, потому девочки растут, тело меняется. Конечно же, техника прыжков страдает. Было бы сложнее уже отобраться», — пояснила она.

Леонова добавила, что в ситуации с Чемпионатом мира по фигурному катанию (он был отменен из-за распространения инфекции) нет уверенности в том, что те же самые девочки смогут вновь пройти отбор в связи с переходным возрастом, потому что это очень сложно.

При этом на аналогичный вопрос двукратный победитель первенства мира по паралимпийскому фехтованию Олег Гавриленков ответил более обнадеживающе.

«Я считаю, что не совсем [влияет нарушение олимпийского цикла]. Да, это, конечно, неприятно. Тем более, буквально в последний момент узнавать, что Игры переносятся, но что поделать? Просто продолжаем тренироваться, как и раньше. Да, обидно за определенные соревнования, но, я думаю, что все эти соревнования вернут, как-нибудь разберутся с очками. Нам остается только тренироваться», — подчеркнул спортсмен.

В рамках дискуссии Леонову также спросили о том, пострадало ли от коронавируса фигурное катание.

«Самая большая отмена — это Чемпионат мира, безусловно. Все очень расстроились, но здоровье важнее. Значит, на следующий год, скорее всего, проведут», — сказала фигуристка.

Леонова добавила, что в критической ситуации фигуристы не оказались, поскольку сезон завершился, и у них настало время отдыха. В связи с этим, по словам спортсменки, «никакой опасности потерять форму нет».