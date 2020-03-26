Москалькова рассказала, что еще одну российскую семью срочно эвакуируют из ОАЭ

Москва, 26 марта. Российская семья из четырех человек заполнила анкеты для срочной эвакуации из ОАЭ, но не попала в списки граждан, вылетевших 25 марта в Россию. До сих пор они остаются на территории Объединенных Арабских Эмиратов, несмотря на прекращение воздушного сообщения со стороны РФ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала их просьбу о помощи в МИД России, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ведомстве организован координационный штаб для содействия россиянам, которые в условиях распространения коронавирусной инфекции не могут вернуться на Родину.

«Обнаружив, что их фамилии в списках отсутствуют, семья хотела вернуться в отель, но гостиница не продлила их проживание, и людей отправили в местный хостел до урегулирования вопроса о выезде», – прокомментировала ситуацию Москалькова.

По ее словам, МИД приложил колоссальные усилия для получения разрешения на пролет пяти спецбортов в Эмираты.

«Мы видим, какая сложная обстановка сегодня в мире, как стремительно нарастает число заболевших коронавирусом во многих странах, – сказала омбудсмен. – Многие люди, в том числе российские граждане, попали в сложную ситуацию, когда из-за закрытия государственных границ и отмены рейсов не могут вернуться на Родину».

Напомним, власти Объединенных Арабских Эмиратов полностью запретили пассажирское авиасообщение из всех аэропортов страны на две недели с 25 марта для предотвращения распространения коронавируса воздушным транспортом. Из страны выполняются только грузовые и эвакуационные рейсы.