В Минобороны опровергли информацию о заражении российских военнослужащих в Италии

Москва, 26 марта. Замначальника войска Радиационной химической и биологической защиты генерал-майор Сергей Кикоть опроверг информацию о заражении российских военных специалистов, которые были направлены в Италию для борьбы с коронавирусом.

По его словам, некоторые СМИ распространили недостоверные сведения о том, что 50% российских военных в Италии якобы больны коронавирусной инфекцией в тяжелой форме и проходят лечение в одной из больниц Бергамо.

«Что, как видите, не соответствует действительности, все люди здоровы, готовы к выполнению задач. Видимо кому-то это не нравится. Но мы смотреть на них не будем», — отметил Кикоть, выступая на брифинге.

Напомним, что ранее Россия направила в Италию медоборудование и военных специалистов, которые должны помочь местным властям в борьбе с эпидемией коронавируса. Специалисты были направлены в итальянский город Бергамо. В пятницу они приступят к лечению заразившихся пожилых людей, которые в настоящий момент находятся на карантине в специальных пансионатах.

На месте работают 8 бригад, состоящих из врачей и медсестер, которые будут обслуживать 7-10 пансионатов. Отметим также, что местные власти распорядились провести дезинфекцию всех объектов здравоохранения, городской инфраструктуры и транспорта.

Представители власти Италии уже поблагодарили Москву за оказанную помощь. Министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо и еврокомиссар по чрезвычайной ситуации в медико-санитарной области Доменико Аркури лично приезжали на аэродром встречать российские самолеты.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.