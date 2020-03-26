Сирия, 26 марта. Двое мирных жителей погибли в результате боевых действий ВС Турции в Алеппо. Боевики совершили нападение на позиции сирийской армии в Идлибе. «Демократические силы Сирии» отнимают личный транспорт у жителей Ракки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, понесли потери при обстреле со стороны боевиков на юге Идлиба.

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР): установил новые пункты на западе Идлиба и в Алеппо.

«Катаиб ат-Тувар»: совершило нападение на позиции сирийской армии на юге Идлиба.

ВС Турции и союзные силы: обстреляли ракетами город Азаз на севере Алеппо; провели совместное патрулирование с военной полицией ВС РФ в Хасаке.

«Демократические силы Сирии» (SDF): отнимают у мирных жителей личный транспорт за несоблюдение комендантского часа в Ракке; потеряли двух боевиков в Хасаке.

Провинция Алеппо

По информации Сирийской обсерватория по правам человека (SOHR), в результате ракетного обстрела города Азаз пострадали два мирных жителя. По информации местных источников агентства, обстрел велся из окрестностей Тель-Рифата, где дислоцируются подразделения турецкой армии и союзных сил. Причина, по которой турки открыли огонь по городским кварталам не приводится. Отметим, что 23 марта в результате артиллерийского обстрела поселка Умм-аль-Хаваш, который велся со стороны поддерживаемой Анкарой «Сирийской национальной армии» привел к гибели пожилого мужчины. Еще несколько человек были ранены.

Провинция Идлиб

Корпус Стражей Исламской революции разместил новый командный пункт на северо-западе провинции Алеппо и укрепил свои позиции в Идлибе. Как сообщает новостное агентство Zaman Al-Wasl, на западе провинции развернуты 17 новых укрепленных пунктов, на позициях размещены около 200 бойцов и тяжелое вооружение.

По информации приближенного к вооруженным группировкам агентства Revolution Pulse, «Катаиб ат-Тувар» совершили нападение на позиции Сирийской Арабской Армии (САА) у поселка Маарет-Катай на юге провинции. По неподтвержденным данным, в результате обстрела со стороны боевиков погибли двое военнослужащих.

Провинция Ракка

В зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжаются притеснения гражданских. Как передает агентство Zaman Al-Wasl, силы безопасности SDF «Асайиш» задержали десятки автовладельцев на въезде в город Ракка. Их привлекли к административной ответственность за нарушение комендантского часа, введенного самоуправлением SDF для предотвращения распространения коронавируса. Помимо этого, курдские боевики отнимали у задержанных транспортные средства. За последние трое суток боевики разжились двумя десятками автомобилей и мотоциклов.

Провинция Хасака

Два сотрудника «Асайиш» погибли на востоке провинции. По данным агентства Alk Habour, двое сотрудников «Асайиш» проводили патрулирование в поселении Аль-Тувеймин к востоку от города Аш-Шаддади, когда на них было совершено нападение. Неизвестные вооруженные ножами лица нанесли боевикам несколько ударов, после чего скрылись

Как передает новостной портал SOHR, в рамках российско-турецкого соглашения от 22 октября 2019 года патруль военной полиции совместно с турецкими военнослужащими провели патрулирование по маршруту от поселения Дербасия до деревни Амуда на севере провинции. В состав конвоя вошли четыре патрульных автомобиля ВС Турции и шесть российских «Тигров», начало маршрута было взять у деревни Шерик. Патруль сопровождали российские вертолеты, летевшие на малой высоте.