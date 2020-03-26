На Украине дали неутешительный прогноз по поводу будущего экономики страны

Следуя заветам МВФ о необходимости «реформ», Украина из некогда индустриальной и наукоемкой страны превратилась в сырьевой придаток с большой массой дешевой рабочей силы. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Убытки металлургии

По итогам 2019 года крупнейшее металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» получило чистый убыток в 2,3 миллиарда гривен против прибыли в 2018 году в 9,5 миллиарда. Об этом говорится на сайте предприятия.

Сообщается, что чистый доход от реализации продукции компании в минувшем году составил 62,4 млрд грн, тогда как в 2018 году чистый доход компании составил 68 млрд грн. Чистый убыток компании по итогам 2019 года обусловлен значительным падением цен на металлопродукцию на мировых рынках наряду с ростом основных затрат предприятия (повышение железнодорожных тарифов и цен на энергоносители, а также увеличение экологического налога, платы за аренду земли и расходов фонда оплаты труда).

Неутешительный прогноз

Как отметил Евгений Голышкин, общий спад промышленного производства на Украине связан со стратегической линией «развития», на которую страна встала ускоренными темпами после путча 2014 года. Речь идет об отсутствии национальной программы по защите отечественного производителя.

«Вместо модернизации производства и стимуляции трудовых коллективов профильные министерства слушают советы от «западных партнеров», которые приводят к ослаблению конкурентной способности, и, как следствие, вытеснению украинских производителей с мировых рынков. Следуя заветам МВФ о необходимости «реформ», Украина из некогда индустриальной и наукоемкой страны превратилась в сырьевой придаток с большой массой дешевой рабочей силы. Государство не оказывает должного содействия через межгосударственные институции остаткам стратегической промышленности», — пояснил Евгений Голышкин.

По словам эксперта, этот процесс целиком укладывается в мировые тенденции неолиберальной модели экономики. На практике это означает, что ради сиюминутной выгоды правительство потакает приватизации за бесценок важных предприятий, выборочно оказывает содействие в развитии более выгодному собственнику-олигарху (в зависимости от внутренней политической конъюнктуры), и «не смеет перечить» западным партнерам, если те указывают, какую отрасль «не стоит считать приоритетной».

«Все последние шесть лет украинское правительство находится в томительном ожидании очередной подачки МВФ, исполняя при этом все непопулярные и губительные для отечественной экономики требования. Разрыв экономических связей на постсоветском пространстве также сказался отрицательно на реальных показателях роста ВВП и благосостояния граждан. Не поменяв стратегический вектор своей государственной политики, Украина уже в ближайшие годы превратится в мировые задворки», — заключил Евгений Голышкин.

Еще в прошлом году украинский олигарх Игорь Коломойский заявил Financial Times, что Зеленскому нужно отказаться от программы Международного валютного фонда (МВФ) или объявить дефолт по внешнему долгу. Он добавил, что Зеленский должен взять пример с Греции.