Рубальская и Вовк заявили, что переживают о здоровье Лещенко

Москва, 26 марта. Известная поэтесса Лариса Рубальская сделала тест на коронавирус после информации о госпитализации артиста Льва Лещенко.

Телеведущая Ангелина Вовк, поэтесса Лариса Рубальская и певец Лев Лещенко снимались в одной программе всего неделю назад.

«Я сидела от него далеко. Я с ним не контактировала», — рассказала Вовк, ее слова передает телеканал «360».

Зато рядом была Рубальская, которая на всякий случай проверилась на коронавирус. По словам поэтессы, тест был отрицательным. Она добавила, что чувствует себя хорошо. Рубальская и Вовк признались, что переживают за коллегу.

«Дай ему Бог здоровья! Я молюсь за него!» — заявила Вовк.

По данным СМИ, Лещенко лег в инфекционную больницу в Коммунарке. Врачи диагностировали у него воспаление легких. Близкий друг артиста Владимир Винокур назвал враньем информацию о том, что Лещенко болен коронавирусом.

При этом концертный директор артиста подтвердил, что Лещенко находится в реанимации, однако диагноз не озвучил. Он подчеркнул, что у Лещенко были тяжелые гастроли, несколько перелетов. И сейчас 78-летний исполнитель «подпитывается кислородом».

По его словам, Лещенко пробудет в больнице еще несколько дней. В больнице также находится супруга артиста.

Ранее сообщалось, что известная модель и голливудская атриса Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса. Она болела почти две недели, а сейчас приходит в себя.