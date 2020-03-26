ФЗНЦ обратился в МИД России с призывом расторгнуть дипотношения с режимом ПНС Ливии

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) призвал МИД России прекратить любые дипломатические отношения с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, де-юро утратившим свою легитимность и способствующему распространению терроризма. Полномочия, которые приняли еще в 2015 году, истекли в начале 2018 года.

Сотрудники фонда — Максим Шугалей, Самер Суэйфан и Александр Прокофьев — прибыли в Ливию и провели исследование по ситуации в стране, изучили документы. Результаты работы в своем Telegram-канале озвучил Александр Малькевич. Он отметил, что ПНС сегодня является социальным лифтом для членов международных террористических организаций. Второй пункт, на который глава ФЗНЦ обратил внимание, — ПНС сейчас не может поддерживать дипломатические отношения с другими странами, как и заключать международные договоры, так как мандат на законность его работы подошел к концу несколько лет назад.

Малькевич призвал Россию начать процедуру расторжения дипломатических отношений с ПНС. Посольство ПНС на территории РФ также должно прекратить деятельность.

«С соответствующими предложениями от лица Фонда защиты национальных ценностей я обратился в профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ, а также к Министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Свою позицию мы также доведем до министров иностранных дел всех государств мира, поддерживающих дипломатические отношения с государством Ливия», — заявил председатель Общественный палаты Малькевич.

Фонд защиты национальных ценностей указал, что ПНС не соблюдает Схиратские соглашения. С 2015 года структура не выполнила ни одного обязательства, которые оно обещало реализовать при подписании Схиратских соглашений. Одной из основополагающих задач, на основе которой планировалось урегулировать ситуацию в стране, стало проведение всенародного референдума новой Конституции Ливии, а также проведение всеобщих парламентских и президентских выборов. ПНС также не справилось с установлением экономического суверенитета страны, с обеспечением безопасности и искоренением терроризма, полностью проигнорировав возложенные на себя обязательства.