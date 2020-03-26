Замглавы Федерации бокса Петербурга не исключил новый отбор на Олимпиаду в 2021 году

Москва, 26 марта. Советский боксер, заместитель руководителя спортивной Федерации бокса Петербурга Джамбулат Мутаев полагает, что отбор на Олимпиаду в 2021 году будет проводиться по новой.

«Скорее всего, будут новые отборы. Как по-другому? Нам надо отбираться сначала в стране. Ждем дальнейших указаний. Руководитель на связи с АИБА и с Федерацией бокса в России», — отметил он, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Напомним, что ранее Международный олимпийский и Паралимпийский комитеты объявили о переносе Игр на следующий год из-за пандемии коронавируса. Аналогичная судьба постигла чемпионат Испании по футболу, Евро-2020 и музыкальный конкурс Евровидение

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.