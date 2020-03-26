Винокур назвал «враньем» сообщения о коронавирусе у Лещенко

Москва, 26 марта. Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в реанимации в столичной больнице №40 в Коммунарке. Друг певца, народный артист РСФСР Владимир Винокур назвал лживыми сообщения о коронавирусе у Лещенко.

«Это вранье. Я пока не имею таких сведений», — заявил Винокур в комментарии телеканалу «360».

Вместе с артистом ранее была госпитализирована и его 66-летняя супруга Ирина. Сначала у них диагностировали двустороннее воспаление легких. При этом kp.ru со ссылкой на источник в здравоохранении сообщает, что у 78-летнего певца выявили коронавирус. Результаты теста стали известны еще накануне, они оказались положительными. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Концертный директор Лещенко подтвердил, что артист в реанимации, однако диагноз не озвучил. Он подчеркнул, что у Лещенко были тяжелейшие гастроли, теперь его «подпитывают кислородом».

Ранее Лещенко посетил с гастролями США и Канаду, а также сделал вынужденную пересадку в Марселе. Колумнист Федерального агентства новостей блогер Вадим Манукян отметил, что Лещенко пренебрег правилами обязательного картина после возвращения из-за границы: не веря в реальность угрозы коронавируса, он не стал соблюдать режим самоизоляции и активно вел светскую жизнь. Лещенко был замечен на дне рожденья сестры Игоря Крутого, где побывал весь московский бомонд, а затем стал гостем передачи Андрея Малахова.

По данным на 26 марта, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки. В 18 регионах случаи инфицирования зарегистрированы впервые. Кроме того, за минувшие сутки скончались два пожилых пациента в Москве. Таким образом, коронавирус охватил уже 56 регионов РФ. При этом девять человек с инфекцией за минувшие сутки полностью выздоровели.