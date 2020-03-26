Сябитова поделилась советами, как найти вторую половинку во время карантина

Москва, 26 марта. Известная сваха Роза Сябитова поделилась советами, как во время карантина найти вторую половинку. Ведущая шоу «Давай поженимся!» порекомендовала не игнорировать возможности Интернета, например, сайтов знакомств.

Сябитова назвала несколько правил, которые помогут при общении в Сети. Она рекомендовала подолгу не переписываться, а ограничиваться в самом начале парой фраз.

«Здравствуйте, Вася, Петя, Коля. Сразу задавайте вопрос: «Я за реальное знакомство. А вы за какое?» — передает ее слова «Пятый канал».

Сваха отметила, что в условиях карантина первое свидание лучше провести в Skype или других программах. Во время диалога, по ее словам, нужно вести себя настойчиво и уверенно. Она предупредила, что «будет большой отсев» собеседников, но результат того стоит.

«Не поленитесь наступить на горло собственной вежливости. Задавайте прямые вопросы: кто это, чем занимается, попросите паспортные данные в конце. Сейчас это прилично», — уверена сваха.

Сябитова заверила, что если следовать ее рекомендациям, по окончании карантина уже можно будет не ходить на свидания, а смело строить отношения с уже знакомым человеком.

«Главное, не подвисайте и будьте устойчивы», — заключила она.

Ранее звезды российского шоу-бизнеса, которые добровольно поместили себя в домашний карантин, рассказали, какие занятия придумали для себя. Например, певица Глюк’oZa смотрит кино, занимается музыкой и спортом, а Филипп Киркоров успел разобрать весь свой гардероб.