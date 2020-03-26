Кипрский разработчик World Of Tanks Blitz требует суда над белорусской «Блитц Тим»

Вашингтон, 26 марта. Мировой гигант игровой индустрии Wargaming 25 марта подал иск в суд центрального округа Калифорнии к белорусскому ООО «Блитц Тим». Поводом к этому послужил мировой релиз командой «Блитц Тим» мобильного шутера BattlePrime в декабре 2019 года.

В своем иске кипрский Wargaming обвиняет «Блитц Тим» в недобросовестной конкуренции, незаконной, несправедливой и мошеннической деловой практике, требует аннулирования пяти американских патентов на игровой движок и товарный знак с использованием слова BLITZ. Кроме того, истец хочет забрать себе от ответчика доменное имя сайта команды разработчика и взыскать убытки в тройном размере, сумму установит суд. В суде с участием жюри присяжных размер присужденного может составить несколько десятков миллионов долларов.

Wargaming утверждает, что основатели «Блитц Тим» Андрей Карпюк, Виталий Барановский, Степан Дрозд и Дмитрий Бобровничий, работая до 2017 года у истца, разработали игровой движок Dava. За работу над ним они получили в общей сложности более 10 млн долларов. В 2017 году они уволились и на основе этого же Dava создали свою игру. Компанию они назвали слишком похоже на игру World Of Tanks Blitz. Кипрский игровой гигант решительно намерен выкорчевать из всех фирменных и торговых обозначений, придуманных экс-сотрудниками, все признаки схожести со своими игровыми продуктами.

В распоряжение Федерального агентства новостей попал текст иска. Желающие могут изучить его, оценив справедливость претензий Wargaming.

В случае выигрыша Wargaming дела создатели Battle Prime потеряют весь американский рынок и вынуждены будут проводить глобальный ребрендинг игры, что на практике практически неподъемно для небольшой белорусской компании. Впрочем, суд и апелляция могут занять годы.

Однако это не единственный суд с теми же участниками. 19 декабря Wargaming обратился к основателям «Блитц Тим», требуя с них 1,6 млн долларов за размещение контрафактной копии движка Dava в репозитории GitHub создании ссылок на нее в аккаунтах ответчиков.

Примечательно, что спорный игровой движок в период его разработки с 2011 и как минимум до 2016 года находился в свободном доступе под Open Source лицензией BSD3, а вест фреймворк открыто лежал на GitHub с ведома Wargaming.