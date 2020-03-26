Два человека погибли при взрыве газа в Магнитогорске

Магнитогорск, 26 марта. Два человека погибли в результате взрыва газа в Магнитогорске, их тела обнаружили при тушении пожара. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме на улице Доменщиков, 19 около 19.30 по местному времени (18.30 по московскому). После этого начался пожар. На опубликованных кадрах видно, что пламенем охвачены несколько квартир.

По данным источника ФАН, спасатели вывели из здания 10 человек, информации о пострадавших пока нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

«Спасены 10 человек. Сведения о пострадавших пока не поступали», — сообщил источник ФАН.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв газа в девятиэтажке на улице Карла Маркса. В результате взрыва обрушилась часть дома, жертвами трагедии стали 39 человек.