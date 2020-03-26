Гутников считает, что Япония не способна провести Паралимпиаду в условиях эпидемии

Санкт-Петербург, 26 марта. Председатель петербургского отделения Паралимпийского комитета России Сергей Гутников поддержал решение Японии отменить проведение Паралимпийских игр в этом году.

«Этот вопрос обсуждался очень долго на всех уровнях. Проводить Олимпиаду и Паралимпиаду в такой ситуации, конечно, нелогично. Сейчас все на карантине, людские ресурсы ограничены», — рассказал он, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Глава регионального отделения ПКР обратил внимание на то, что еще два дня назад Международный паралимпийский комитет (МПК) был абсолютно уверен, что Паралимпиада состоится. По словам Гутникова, японские организаторы осознали, что они не могут провести подобное мероприятие у себя в стране в условиях карантина.

Напомним, что во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе на 2021 год проведения Олимпиады в Японии. Вскоре аналогичное решение приняли и МПК. Это уже не первый случай отмены крупнейших международных мероприятий из-за вспышки коронавируса. Ранее аналогичная судьба постигла чемпионат Испании по футболу, Евро-2020 и музыкальный конкурс Евровидение.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.