Фигуристка Леонова рассказала, о чем беспокоятся спортсмены во время пандемии

Санкт-Петербург, 26 марта. Спортсмены не боятся заболеть коронавирусом, поскольку соблюдают меры предосторожности, но переживают из-за отмены тренировок. Об этом рассказала мастер спорта России международного класса, участница Олимпийских игр Алена Леонова.

Она выступила на пресс-конференции «Патриота», посвященной теме карантина в спорте из-за мировой пандемии: «Обращение президента и спортивный карантин. Олимпиада отложена, чемпионаты остановлены, что делать спортсменам?»

Фигуристке задали вопрос, есть ли среди спортсменов тревога по поводу COVID-19, и продолжают ли они надеяться на нормализацию ситуации.

«Всегда, мне кажется, наш народ пытается надеяться на лучшее… Никакой боязни заболеть нет, если ты соблюдаешь карантин. Все просто переживают по поводу тренировок, в основном, потому что это очень важно — не потерять форму», — объяснила она.

К Леоновой присоединился другой участник дискуссии, двукратный победитель первенства мира по паралимпийскому фехтованию Олег Гавриленков.

«Согласен с Аленой. Спортсмены по природе своей люди довольно уверенные. Да, само собой, мы соблюдаем правила гигиены, стараемся оградить себя от опасности, но паники и переживаний каких-то нет», — добавил он.

Напомним, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции Международный олимпийский комитет объявил о переносе летних Олимпийских игр 2020 в Японии на 2021 год. Сдвинулись и сроки проведения Паралимпиады, которая планировалась на период с 25 августа по 6 сентября.

Спортсмены на долгое время остались не только без ведущего первенства, но и ряда других важных состязаний мирового уровня. Более того, во многих странах, включая Россию, вынужденно приостановлен и тренировочный процесс.

В комментарии Федеральному агентству новостей Леонова назвала отмену Олимпиады в Токио ударом для спортсменов, поскольку Олимпийские игры — самый важный старт в жизни каждого из них.