Для выезжающих за рубеж россиян запустили мобильное приложение «Вакцинация»

Инфекционисты ежегодно фиксируют среди россиян случаи заболеваний, не характерных для нашей страны. Чтобы снизить их количество, IT-специалисты Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы совместно с врачами Инфекционной клинической больницы №1 разработали мобильное приложение «Вакцинация».

Теперь выезжающие за рубеж россияне смогут узнавать о прививках, которые необходимо сделать перед поездкой в ту или иную страну, и даже записаться на вакцинацию.

«Люди заражаются во время отпуска, командировок и других зарубежных поездок. Практически все случаи инфицирования, с которыми мы сталкиваемся, можно было предотвратить химиопрофилактикой, как, например, при малярии; соблюдением правил поведения и защиты, которые помогают не заразиться лихорадкой Денге», — рассказала Федеральному агентству новостей главный внештатный специалист по инфекционным болезням ДЗМ Светлана Сметанина.

По ее словам, в мобильном приложении будет доступна информация о способах предотвращения заражения инфекционными заболеваниями, характерными разных регионов мира. Данные будут обновляться в режиме реального времени, исходя из эпидемиологической ситуации в мире.

«Приложение рассчитано именно на туристов и бизнес-путешественников. Перейдя на страницу нужной страны, можно ознакомиться со списком заболеваний, характерных для нее, а также с календарем прививок», — сообщил ФАН начальник управления информатизации НИИОЗММ Алексей Бахаев.

Информация о заболеваниях по странам ежедневно обновляется, поэтому пользователи могут быть уверены в ее актуальности, говорят разработчики.

«В свете пандемии COVID-19 мы добавили в приложение специальные разделы об этой инфекции, мерах для предотвращения заражения и о том, что делать в случае подозрения на заражение», — пояснил Алексей Бахаев.

Уже сейчас приложением «Вакцинация» можно пользоваться на устройствах под управлением ОС Android. Для iOS–устройств приложение будет доступно после публикации в Apple Store.

Согласно рекомендациям, опубликованным на официальном сайте мэра Москвы, перед выездом за границу следует обязательно уточнить эпидемиологическую ситуацию в стране въезда.