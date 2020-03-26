Путин рассказал, чем обернется коронавирус для экономики

Москва, 26 марта. Связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008 и 2009 годов, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом он рассказал во время экстренного видеозаседания саммита «Группы двадцати», посвященному борьбе с коронавирусом и влиянием пандемии на мировую экономику.

«На наш взгляд, ключевой риск — это долгосрочная безработица, пик которой при любом сценарии превысит уровень 2009 года», — подчеркнул Путин.

Глава государства считает, что динамика безработицы станет ключевым показателем эффективности принимаемых антикризисных мер.

«Нынешний кризис неизбежно наложит отпечаток на глобальное развитие, причем на длительный срок», — сказал он.

По мнению российского лидера, страны в условиях пандемии не могут поступать по принципу «каждый за себя».

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В 18 регионах случаи инфицирования зарегистрированы впервые. Кроме того, за минувшие сутки скончались два пожилых пациента в Москве.

При этом 136 из 182 новых пациентов с коронавирусом выявили в Москве, еще семь — в Свердловской области и по пять в Санкт-Петербурге и Пермском крае. По три новых случая зарегистрировали в Ставропольском и Красноярском краях, Татарстане и Челябинской области. Еще по два заразившихся находятся в Псковской и Самарской областях, а также в ХМАО и в Бурятии. По одному случаю выявили в Хакасии, Хабаровском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.