Путин предложил G20 создать зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций

Москва, 26 марта. Президент РФ Владимир Путин в ходе виртуального саммита G20 по коронавирусу предложил создать «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций.

Глава государства предупредил, что пандемия COVID-19 приведет к серьезным потрясениям для мировой экономики. Эти последствия, как считает он, станут более масштабными, чем кризис в 2008 и 2009 году. В таких непростых условиях какие-либо ограничительные меры могут только усугублять ситуацию.

В качестве одной из мер по поддержке экономики президент РФ предложил создать «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций. Помимо этого, российский лидер считает важным ввести мораторий на ограничения по товарам и транзакциям. Это, по его мнению, позволит вычистить «политическую шелуху». Сейчас, как подчеркнул Путин, странам G20 нужно объединить усилия для ускорения выработки вакцины от коронавируса.

По прогнозам аналитической компании Oxford Economics, в 2020 году общемировой ВВП может сократится на 1,1 трлн долларов (1,3%). Эксперты также предупредили, что в этом случае в экономике США и стран Еврозоны начнется рецессия.