Русского блогера задержали за прогулку по карантинной Индии и пригрозили тюрьмой

Туристам запрещено выходить из отелей, на улицах нельзя находиться без защитных масок, а за прогулки грозит тюремное заключение — именно так живет Индия во время «тотального карантина», введенного властями страны из-за пандемии коронавируса. Подробнее о том, что творится в стране танцев и специй во время COVID-19 специально для Федерального агентства новостей рассказал блогер и музыкант Алексей Алексеев. По просьбе редакции он вышел на улицы одного из индийских городков, чтобы снять фото и видео.

Общенациональная блокировка в Индии на время эпидемии коронавируса была продлена до 14 апреля. В стране ограничена работа общественного транспорта, метро и железных дорог. Алексей Алексеев рассказал, как проходит этот «локдаун».

«Все на карантине. Вообще тотальный карантин. Из гест-хаусов людям вообще нельзя выходить — из отелей так называемых здесь, в Индии <…> Еду я заказываю у хозяев этого гест-хауса: рис, чапати, яйца — индийская еда вся, в общем. Этот карантин долгий — около 20 дней, но я держусь», — сказал Алексеев.

Власти Индии призвали жителей страны не выходить на улицы без веских причин. Алексей вышел в город, чтобы узнать, что происходит в городе сейчас. Узнать информацию он решил у стража порядка — в этот момент девушка, лицо которой закрывал обычный платок на манер защитной маски, протягивала маску — но уже не самодельную, а медицинскую, — полицейскому.

«Ашрам закрыт, все закрыто. До 15 числа следующего месяца», — сказал страж порядка.

По словам Алексеева, его выход на улицу обернулся визитом в полицию. Русский блогер «загремел» в участок: за прогулку во время пандемии ему пригрозили тюремным заключением.

«Я вышел на улицу сегодня, чтобы заснять пару кадров и просидел в полицейском участке около трех часов, где мне сказали, что, если я буду гулять по улице, меня посадят в тюрьму», — поделился блогер.

COVID-19: ситуация в Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о продолжении общенациональной блокировки в стране с 25 марта на 21 день из-за пандемии COVID-19. Жителям страны рекомендовано не покидать свои дома без веских на то причин. Исключение сделано только для полиции, медработников, пожарных, сотрудников коммунальных служб и журналистов. Также под ограничения не попадают онлайн-продажи продуктов питания и лекарств. Кроме того, до 14 апреля из аэропортов Индии запрещены все международные пассажирские рейсы.

Находящаяся сейчас в Индии журналистка из Екатеринбурга Полина Мудрова сообщила, что около 10 тысяч российских туристов не могут покинуть Индию из-за принятых против коронавируса мер.

«Всех белых выгоняют из гостиниц. Либо отказываются селить в принципе, либо требуют предоставить документ о здоровье. По факту, это филькина грамота — сделать анализ на коронавирус невозможно нигде, кроме крупных городов», — заявляла Мудрова.

По ее словам, люди не могут заселиться в отели, а на тех, у кого есть места пребывания, полиция совершает облавы.

26 марта министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии сообщило, что число зараженных в стране составило 649 человек. 13 пациентов скончались. Наихудшая ситуация сложилась в центральном штате Индии Махараштра — здесь коронавирус обнаружили у 121 индийца и трех иностранцев. На втором месте по заражениям — штат Керала со 118 случаями заболевания.

По информации СМИ, полиция Индии арестовала более трех тысяч человек за нарушение режима изоляции, который был введен в стране. Как сообщало министерство внутренних дел, за нарушение правил грозят тюремное заключение сроком до одного года и штраф.