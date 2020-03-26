Путин: Россия может побороть коронавирус меньше, чем за три месяца. События дня. ФАН-ТВ

Удар по предпринимателям. Уже ясно, что пандемия коронавирусной инфекции негативно отразилась на российском бизнес-сообществе. Власти страны принимают все возможные меры, чтобы предприниматели оставались на плаву. Проблемные вопросы, которые волнуют российских бизнесменов в нелегкое для них время, обсуждались сегодня в Ново-Огареве. На встречу прибыл президент Владимир Путин.

«Конечно, я уже говорил об этом и еще раз хочу повторить: важнейшая задача — сохранение жизни и здоровья граждан. Это очевидно. Но очевидно также и то, что если экономика будет «ложиться», то тогда не будет ресурсов для того, чтобы решать эту важнейшую задачу. В жизни, как обычно, все очень взаимосвязано», — подчеркнул Владимир Путин.

Еще накануне в своем обращении президент России рассказал о поддержке предпринимателей. Например, компаниям малого и среднего бизнеса предоставят отсрочку на полгода по всем налогам. Исключение — НДС. К слову, и сами предприниматели понимают, что ситуация во всем мире сложная. И для многих это время возможностей, возможностей помочь другим.

«Мы в этой ситуации совместно с другими компаниями технологического сообщества, интернет-сообществами собрали все сервисы, которые помогут российскому человеку организовать досуг в пределах собственной квартиры и разместили их на на портале «Доступвсем.рф». Теперь любой россиянин может выбрать занятие по душе себе и своему ребенку», — рассказала директор мультимедийного сервиса Яна Бардинцева.

Такая поддержка особенно важна для тех, кто находится на самоизоляции. Со следующей недели таких россиян станет в разы больше. Президент России объявил ее нерабочей, заработная плата сохранится. Это, кстати, не отразится на майских праздниках и других выходных днях. Однако магазины, больницы, аптеки, органы власти будут работать в прежнем режиме. Остальных глава государства призвал оставаться дома и не выходить на улицу. По последним данным, в России болезнь диагностировали более чем у 840 человек. Самое больше количество зараженных в Москве. Из-за коронавируса в столице закроют все кафе, рестораны, столовые, музеи, парки. Ограничения вводятся с 28 марта по 5 апреля. Такое же решение сегодня приняли и власти Санкт-Петербурга. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, относиться к карантину нужно со всей серьезностью.

«Но, к сожалению, есть и люди, которые демонстрируют редкое легкомыслие в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья. Именно поэтому мы вносим поправки в Кодекс об административных правонарушениях и вводим санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила. Мы будем штрафовать и граждан, и должностных, и юридических лиц», — заявил председатель правительства.

Сейчас в России принимаются все необходимые меры, чтобы поставить точку в этой непростой истории. Президент Владимир Путин не исключил, что ситуация в России может разрешиться меньше, чем через два-три месяца. Он отметил, что «чем жестче принимаемые из-за коронавируса меры, тем они короче». Как справиться с пандемией всем миром? Сегодня этот вопрос обсуждался на саммите G20. Впервые встреча лидеров большой двадцатки прошла в формате видеоконференции. Страны договорились сделать все для преодоления пандемии коронавируса. Также государства выделят Всемирной организации здравоохранения средства для борьбы с болезнью. В стороне не должны оставаться и другие страны.