Минтранс назвал источники финансирования для строительства дорог к больницам

Регионы подсчитают, сколько дорог к больницам и поликлиникам необходимо построить или отремонтировать. Соответствующие рекомендации субъектам Российской Федерации направило Министерство транспорта, сообщили Федеральному агентству новостей в ведомстве.

К марту 2020 года Правительство РФ должно было рассмотреть вопрос финансового обеспечения строительства и ремонта автодорог для проезда к медицинским организациям. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина прозвучало на заседании президиума Госсовета в октябре прошлого года.

«Минтранс рассмотрел вопрос финансового обеспечения строительства и ремонта автодорог регионального, межмуниципального и местного значения для проезда к медицинским организациям», — рассказали ФАН в пресс-службе ведомства.

Ранее Министерство транспорта направило в субъекты РФ методические рекомендации по развитию транспортной инфраструктуры для обеспечения доступности больниц для населения. Документ также размещен на сайте ведомства.

В частности, в нем рекомендуется обеспечить финансирование развития такой инфраструктуры за счет средств региональных и местных бюджетов, включая дорожные фонды.

«Финансирование данных расходов на региональном или межмуниципальном уровне может обеспечиваться в первоочередном порядке за счет средств, предусмотренных на приведение в нормативное состояние региональных дорог и улично-дорожной сети городских агломераций в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — также отметили в пресс-службе ведомства.

Между тем, большинство регионов пока не готово поделиться информацией даже о требуемом объеме финансирования и общей протяженности дорог, строительство и ремонт которых необходимы для комфортного и быстрого проезда к медучреждениям.

«Министерством транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края на основании методических рекомендаций Министерства транспорта РФ составляется перечень автомобильных дорог для проезда к медицинским учреждениям с рассмотрением вопроса финансового обеспечения», — сообщили ФАН в пресс-службе правительства Хабаровского края.

В правительстве Новосибирской области также подтвердили Федеральному агентству новостей, что такая работа пока только планируется. Ранее данные о количестве проблемных дорог вблизи медицинских организаций никто отдельно не изучал.

ФАН также запросил аналогичную информацию в ряде других регионов России — Красноярском, Камчатском, Забайкальском, Краснодарском краях, Республике Карелия, Вологодской области, но там не смогли предоставить оперативных ответов.

Методические рекомендации Минтранса предусматривают формирование перечня автомобильных дорог общего пользования и участков улично-дорожной сети, непосредственно примыкающих к объектам медицинской инфраструктуры по формированию перечня автомобильных дорог общего пользования и участков улично-дорожной сети, непосредственно примыкающих к медицинским объектам. В этот же список должны быть включены и маршруты, соединяющие населенные пункты без больниц и поликлиник с ближайшими подобными объектами, а также дороги от вертолетных площадок до ближайших медцентров.

Региональные власти должны будут разработать планы по ремонту и строительству таких дорог и обеспечить финансирование этих работ, в том числе за счет национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Между тем, по данным недавнего опроса ВЦИОМ, 95% населения назвали самой главной поправку к Конституции РФ о доступности медицинской помощи.