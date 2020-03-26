Гутников исключил проведение спортивных соревнований в РФ без зрителей

Санкт-Петербург, 26 марта. Проведение любых соревнований в России на данный момент исключено из-за пандемии коронавируса, заявил председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России Сергей Гутников.

Гутников принял участие в пресс-конференции «Обращение президента и спортивный карантин. Олимпиада отложена, чемпионаты остановлены, что делать спортсменам?», которая прошла в четверг в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Есть распоряжение что, с 23 марта на территории РФ все спортивные соревнования запрещены — это раз. Два — постановление властей Петербурга прекратить не только соревновательную, но и тренировочную деятельность. Поэтому соревнования невозможно провести никакие», — объяснил Гутников.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов 18 марта подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек. Запрет коснулся и спортивных мероприятий.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции COVID-2019 произошла в конце 2019 года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. По последним данным, в мире выявлено более 488 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 22 тысяч человек скончались. Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в этот город завезли американские военные.

По данным на 26 марта, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки. В 18 регионах случаи инфицирования зарегистрированы впервые. Кроме того, за минувшие сутки скончались два пожилых пациента в Москве.