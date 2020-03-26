Главные новости 26 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 26 марта.

Корреспонденты Федерального агентства новостей проехали по улицам Латакии во время комендантского часа. Улицы Латакии опустели из-за коронавируса: как выглядит комендантский час в Сирии.

Постоянные представительства ряда государств при ООН отметили, что ограничения мешают бороться с инфекцией. Россия и семь других стран призвали генсека ООН потребовать отмены санкций из-за COVID-19.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил жителям региона старше 65 лет о режиме самоизоляции до 14 апреля. Воробьев призвал пожилых жителей Подмосковья оставаться дома.

Китаянка Вэй стала первым человеком, который контактировал с рынком в городе Ухань и оказался инфицирован коронавирусом. Китайская газета «Пенпай» рассказала, кем были первые зараженные коронавирусом.

Алтайские медики провели обследование 737 человек в лаборатории краевого Центра гигиены и эпидемиологии. Алтайские медики рассказали, почему в регионе нет коронавируса.

Известный врач и телеведущий назвал главные группы риска при заражении коронавирусом. Доктор Мясников рассказал, для кого в первую очередь опасен коронавирус.

Правительство России поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиационное сообщение с другими странами. Правительство поручило Росавиации прекратить регулярное и чартерное авиасообщение.

Президент призвал правительство работать сразу по нескольким направлениям, чтобы решить эту задачу на фоне пандемии. Путин назвал сохранение жизни и здоровья россиян важнейшей задачей.

Предстоящая неделя в стране объявляется нерабочей, однако принятые меры не распространяются на ряд организаций. Названы организации, которых не коснется нерабочая неделя.

Взрыв произошел на электроподстанции на Хорошевском шоссе в Москве, сообщил источник ФАН в экстренных службах. Взрыв произошел на электроподстанции в Москве.