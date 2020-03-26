Мутаев рассказал об «импортозамещении» баз для спортивных сборов

Санкт-Петербург, 26 марта. Зарубежные сборы российских спортсменов стали постепенно уходить на второй план. И причина не только в пандемии коронавируса, в стране достаточно своих баз, считают участники пресс-конференции «Спортивный карантин» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Мы каждый год ездили на сборы, ездили в Италию, Латвию. Поэтому получается так, что мы остались без Италии – поедем в Кисловодск. Латвия тоже под большим вопросом. Будем надеяться на лучшее, но пока ничего неизвестно», — рассказала фигуристка Алена Леонова, 13-кратная участница чемпионата России и серебряный призер мирового первенства 2012 года.

Еще один участник дискуссии, замруководителя спортивной Федерации бокса Петербурга Джамбулат Мутаев рассказал, что сам много тренировался в Кисловодске.

«Сейчас вообще превосходная база. Еще достраивается. Там все виды спорта и зимние, и летние. Мы вернулись в Кавголово. Там прекрасная спортивная база. Импортозамещение есть. Все нормально, все хорошо», — заверил он.

Вице-президент Федерации хоккея Петербурга Виталий Каменев в свою очередь отметил, что многое в этом вопросе зависит от бюджета клуба.