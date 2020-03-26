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Мутаев рассказал об «импортозамещении» баз для спортивных сборов

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Мутаев рассказал об «импортозамещении» баз для спортивных сборовСанкт-Петербург, 26 марта. Зарубежные сборы российских спортсменов стали постепенно уходить на второй план. И причина не только в пандемии коронавируса, в стране достаточно своих баз, считают участники пресс-конференции «Спортивный карантин» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». 

«Мы каждый год ездили на сборы, ездили в Италию, Латвию. Поэтому получается так, что мы остались без Италии – поедем в Кисловодск. Латвия тоже под большим вопросом. Будем надеяться на лучшее, но пока ничего неизвестно», — рассказала  фигуристка Алена Леонова, 13-кратная участница чемпионата России и серебряный призер мирового первенства 2012 года. 

Еще один участник дискуссии, замруководителя спортивной Федерации бокса Петербурга Джамбулат Мутаев рассказал, что сам много тренировался в Кисловодске.

«Сейчас вообще превосходная база. Еще достраивается. Там все виды спорта и зимние, и летние. Мы вернулись в Кавголово. Там прекрасная спортивная база. Импортозамещение есть. Все нормально, все хорошо», — заверил он.

Вице-президент Федерации хоккея Петербурга Виталий Каменев в свою очередь отметил, что многое в этом вопросе зависит от бюджета клуба.

«Вот, например, клуб «Динамо». Первые годы выезжали в Финляндию, но потом из-за роста курса евро переключились на братскую Белоруссию, проводили сборы там. Сейчас даже детские команды пытаются подготовиться. В Петербурге много катков построено, можно не уезжать. Есть катки в Ленобласти, и в Калининград ездят на сборы. Все развивается, катки строятся, зарубежные туры ушли на второй план», — заключил он.  

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