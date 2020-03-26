В России запустили первую научную онлайн-базу по лечению коронавируса

Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы запустил сайт для информирования медицинского сообщества России о современных возможностях профилактики, диагностики и лечения инфекции, вызванной COVID-19. В основу научно-просветительского ресурса легли авторитетные отечественные и зарубежные источники, в том числе ресурсы Всемирной организации здравоохранения, CDC (США), Lancet, WoS, Scopus, Минздрава РФ, Роспотребнадзора и самого ДЗМ.

Как рассказала Федеральному агентству новостей главный врач Инфекционной клинической больницы №1 ДЗМ Светлана Сметанина, новым ресурсом уже сегодня могут пользоваться врачи всех категорий.

«Цифровой проект позволяет найти исчерпывающую и актуальную научную информацию о развитии пандемии, профилактике и алгоритму лечения заболевания, а также результатах научных исследований его течения у жителей разных стран», — отметила она.

На сайте специалисты могут получить доступ к ключевым научно-исследовательским данным с анонсами на русском языке. В их числе анализ эпидемиологических показателей, методические рекомендации, технологические регламенты, нормативные документы.

«Таким образом, в распоряжении пользователей сайта, медицинских специалистов практического звена, оказывается самая свежая сводка по клиническим проявлениям, лабораторной и инструментальной диагностике, эпидемиологических мерах и принципов организации лечения коронавирусной инфекции», — объяснила заместитель директора по науке НИИОЗММ ДЗМ Наталья Камынина.

По словам заместителя главного внештатного инфекциониста ДЗМ Елены Нурмухаметовой, коронавирус мало изучен, но врачи и ученые по всему миру ежедневно публикуют статьи, методические рекомендации на основе наработок коллег.