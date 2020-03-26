Глава регионального Паралимпийского комитета оценил перенос Олимпиады-2020

Санкт-Петербург, 26 марта. Решение перенести Паралимпийские игры в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса правильное, здоровье в данной ситуации важнее, заявил председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России Сергей Гутников.

Гутников принял участие в пресс-конференции «Обращение президента и спортивный карантин. Олимпиада отложена, чемпионаты остановлены, что делать спортсменам?», которая прошла в четверг в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Поначалу, конечно, была надежда, что ситуация облегчится, все вернется на круги своя. К сожалению, ситуация стала только хуже. Наверное, это правильно, что Олимпиаду перенесли. Конечно, обидно, но куда деваться, здоровье важнее», ― заявил Гутников.

Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпийских игр в Японии на 2021 год. Вслед за этим было принято решение и о переносе Паралимнийских игр, которые должны были состояться с 25 августа по 6 сентября.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-2019 произошла в конце 2019 года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. По последним данным, в мире выявлено более 488 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 22 тысяч человек скончались. Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в этот город завезли американские военные.