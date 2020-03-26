Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Лондон, 26 марта. Известный российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.

«Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями. (Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)», — пишет он в Facebook.

Отметим, что Борис Акунин с 2014 года проживает вместе с семьей в Лондоне. Писателю 63 года, поэтому он находится в так называемой группе риска. Болезнь у людей преклонного возраста протекает в более тяжелой форме, чем у молодых пациентов, и нередко заканчивается летальным исходом.

Борис Акунин известен как ученый-японист, переводчик и писатель. Наибольшую популярность ему принесла серия романов об Эрасте Фандорине, написанных в жанре исторического детектива. Три произведения этого цикла были экранизированы — «Азазель» (2002 год), «Турецкий гамбит» (2005) и «Статский советник» (2005).

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.