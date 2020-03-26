За украинцами на карантине будут вести онлайн-наблюдение

Киев, 26 марта. Министерство цифровой трансформации Украины запустит мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции. Об этом говорится на сайте ведомства.

Многие пользователи Сети, узнав об этом, решили, что за карантинщиками будут вести онлайн-наблюдение. Их обеспокоило такое возможное вмешательство в частную жизнь.

«Нет, мы не будем следить за гражданами», — заверили представители министерства.

Как уточнил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров, речь идет о приложении «Дiя». С его помощью, а именно посредством геолокации и FaceID, будет осуществляться обязательный контроль за больными коронавирусом и добровольный контроль за самоизолированными.

«Иначе эпидемию не остановить», — уверены в министерстве.

Приложение, которое изначально позиционировалось как замена бумажным документам, постарались сделать привлекательными для граждан, чтобы его установило как можно больше человек. Разработчики добавили ряд функций, полезных при карантине. Например, пользователь сможет заказывать онлайн продукты и лекарства, что необходимо, когда в стране введен режим чрезвычайной ситуации.

Федоров рассказал и о следующем шаге, предусматривающем возможность мониторинга потенциального контакта с больным. Разработчики хотят ввести широкую сеть QR-кодов в магазинах, такси и так далее. Если человек начнет добровольно сканировать коды, его смогут предупредить о возможном контакте с зараженным.

«Запускаем онлайн-челендж #HackCorona in Ukraine – национальный конкурс проектов и идей от граждан. <…> Лучшие идеи получат финансирование на реализацию», — добавляется на сайте министерства.

Пока неизвестно, помогло ли приложение украинцам, но правительство старается активно разрекламировать приложение, чтобы им воспользовалось максимальное число граждан. Мобильные операторы даже согласились не учитывать трафик, генерируемый приложением. Все это еще больше подстегивает боязнь украинцев за свою личную жизнь.

Согласно последним данным, на Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией, пятеро заболевших скончались. Министр здравоохранения Илья Емец уже предупредил об угрозе резкого увеличения числа зараженных. Глава МВД Арсен Аваков на фоне закрытия многих предприятий в стране предрек украинцам голод из-за пандемии. По его мнению, спустя некоторое время у граждан не останется средств на еду и лекарства.

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович призвал власти обратиться за помощью к России. Он потребовал прекратить «заигрывания» со стратегическими партнерами, которые дали понять, что «страна осталась один на один со своей бедой».