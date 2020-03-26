Минобороны РФ построит 16 модульных инфекционных центров по всей стране

Москва, 26 марта. Министерство обороны РФ до 15 мая построит 16 модульных инфекционных центров по всей стране. Об этом в четверг заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, центры будут простроены в два этапа. Первые восемь появятся в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ и Уссурийске. Срок завершения работ — 30 апреля. Оставшиеся 8 центров будут возведены до 15 мая, сообщает телеканал 360.

География их расположения не уточняется. Отметим, что правительство выделит на эти цели 8,8 млрд рублей. Согласно официальной статистике, которую предоставил Роспотребнадзор, в России на сегодняшний день подтверждено 840 случаев заражения коронавирусом в 56 регионах, 38 человек — выздоровело.

Основные очаги коронавирусной инфекции на сегодняшний день располагаются в Китае (81,2 тыс. заразившихся), Италии (74,3 тыс.), США (63 тыс.), Испании (47,6 тыс.), Германии (37,3 тыс.) и Иране (27 тыс.).

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. ВОЗ советует всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол. По словам специалистов, разработка и испытания новой вакцины от коронавируса может занять минимум 11 месяцев.