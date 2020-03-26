«Силы защиты Абу Салим» заявили о готовности спасти Триполи от боевиков ПНС

Триполи, 26 марта. «Силы защиты Абу Салим» заявили о готовности защитить жителей Триполи, призвавших защитить их от грабежей и преступлений боевиков, подконтрольных так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает издание Jana-ly.

Жители района Абу Салим сформировали специальную группу «Силы защиты Абу Салим» для того, чтобы обеспечить безопасность триполитанцев, которые страдают от произвола террористов ПНС. Они прошли подготовку в Ливийской национальной армии (ЛНА). После обучения «Силы защиты Абу Салим» присоединились к ЛНА, став неофициальной группой спецназа армии Халифы Хафтара.

Представители «Сил защиты Абу Салим» подчеркнули свою готовность противостоять бандитам, бороться с терроризмом и сирийскими наемниками, которых Турция, вопреки своим обещаниям, продолжает направлять в Ливию. Ранее сирийский боевик из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая группировка «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ), попавший в плен к ЛНА, рассказал, как именно Анкара доставляет в Ливию джихадистов из Сирии.

О преступлениях террористов ПНС против ливийцев было известно и раньше — МИД Ливии подчеркивал, что действия боевиков нарушают нормы международного права, противоречат ценностям морали и направлены против невинных людей.

1 Организация запрещена на территории РФ.