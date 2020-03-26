Заразившийся коронавирусом футболист Астафьев обратился к россиянам

Игрок футбольного клуба «Ленинградец» Максим Астафьев, заболевший новым типом коронавируса COVID-19, через Федеральное агентство новостей из карантина обратился к россиянам с просьбой соблюдать карантинные меры.

«Здравствуйте, я — Максим Астафьев. Хотел бы поблагодарить всех, кто меня поддерживал, поддерживает. Болезнь протекает без особых симптомов, чувствую себя хорошо. Хотел бы обратиться с призывом соблюдать все рекомендации врачей в связи с тем, что для молодежи болезнь может протекать абсолютно бессимптомно, но в то же время вы можете нести опасность для своих родных и близких. Поэтому подумайте о них, о пожилом поколении. Чтобы справиться с этим, надо соблюдать все предписания и рекомендации врачей. Спасибо большое», — сделал обращение Максим Астафьев.

Полузащитник был помещен в больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге 20 марта. У него было легкое недомогание и температура 37 градусов.

«У Максима подтвердился диагноз коронавируса. В данный момент он чувствует себя хорошо. Повышенной температуры, кашля или других симптомов у него нет. Остальные игроки и персонал клуба продолжают находиться в самоизоляции и чувствуют себя хорошо», — говорится в пресс-службе клуба.

15 марта команда вернулась со сборов в Испании, где сегодня одна из самых сложных ситуаций с коронавирусом в мире.

Напомним, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.