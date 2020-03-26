Экс-депутат Рады Журавко показал страшные фото больницы в Закарпатье

Киев, 26 марта. Бывший депутат Рады Алексей Журавко показал, как выглядят полуразрушенные помещения Хустской центральной районной больницы Закарпатской области. По его мнению, совсем скоро так будет выглядеть вся Украина, а виновата в этом «маленькая кучка майданщиков».

«Друзья, разве в данной больнице можно кого-то вылечить? По моему мнению, туда если здоровый человек попадет, обязательно чем-то заболеет», — поразился политик.

По его мнению, эту больницу следует отдать лично экс-главе украинского Минздрава Ульяне Супрун, и «пускай лечит там своих сторонников». Журавко считает, что это полузаброшенное здание можно воспринимать как метафору сегодняшнего состояния страны.

«Это именно то, что хотел Майдан в 2014 году. Маленькая кучка майданщиков привела целую Украину и целый народ в «европейскую страну», — констатировал он.

Экс-депутат признался, что ему очень горько видеть, как «раковая опухоль Майдана разрушает и уничтожает все то, что не ими было построено».

Вопрос состояния сферы здравоохранения Журавко считает насущным особенно на фоне пандемии коронавируса в мире. На прошлой неделе он рассказал, как украинские чиновники массово воруют деньги, выделяемые на борьбу с COVID-19. В качестве доказательства он опубликовал видеоролик, снятый в инфекционном отделении больницы в Днепропетровске.

По его данным, здесь намерены размещать людей, у которые могут быть заражены коронавирусом. Политик уточнил, что власти города выделили на эти цели 278 млн рублей (98 млн гривен), но куда ушли эти средства — совершенно непонятно. В палатах нет нормального освещения, на кроватях старые матрасы и грязное белье, нет даже питьевой воды и нормального освещения.

По последним данным, на Украине зафиксировано 162 случая заражения коронавирусом. Пять человек умерли.