Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии и Ливии по телефону

Москва, 26 марта. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили урегулирование ситуации в Сирии и Ливии в ходе телефонного разговора в четверг. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Затронуты актуальные аспекты урегулирования в Сирии и Ливии», ― говорится в сообщении.

Телефонный разговор двух лидеров прошел перед экстренным саммитом G20 в формате видеоконференции. Главы государств проинформировали друг друга о мерах противодействия коронавирусу и обсудили минимизацию социально-экономических последствий.

Путин и Макрон подтвердили совместные усилия по возвращению граждан на родину, а также транспортировку медицинских средств и оборудования. Кроме того, президенты обсудили взаимодействие по борьбе с коронавирусом в рамках Совбеза ООН.