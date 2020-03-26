Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о комендантском часе в Москве

Москва, 26 марта. Роскомнадзор направил в Twitter запрос с требованием удалить фейковое сообщение о введении в Москве комендантского часа из-за коронавируса. Ведомство обратило внимание, что ранее требование удалить недостоверную информацию поступило от Генпрокуратуры РФ.

«Администраторам сети Роскомнадзором направлено уведомление об удалении противоправной информации», — говорится в сообщении.

Накануне надзорный орган добился удаления из социальной сети Facebook недостоверной информации о числе заболевших коронавирусом. В РКН напомнили, что любое распространение фейков, которые создают угрозу общественной безопасности, является нарушением и наказывается.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил со ссылкой на данные ФСБ, что большинство информационных вбросов о ситуации с коронавирусом в России запущено из-за границы. По его словам, цель подобных фейков — посеять панику среди населения.

В четверг стало известно о том, что Генпрокуратура выявили новые вбросы в Facebook, Twitter и «ВКонтакте». После этого ведомство обратилось в Роскомнадзор для удаления сеющих панику фейковых постов. Кроме того, в распространении заведомо недостоверной информации ранее был уличен сайт радиостанции «Эхо Москвы», который опубликовал интервью с политологом Валерием Соловьем. В нем эксперт сообщает о том, что в России с января от коронавируса якобы погибло 1600 человек.

Отметим, что, согласно официальной статистике, которую предоставил Роспотребнадзор, в России на сегодняшний день подтверждено 840 случаев заражения коронавирусом в 56 регионах, 38 человек — выздоровело. Только за последние сутки из больниц выписано 9 человек, переболевших коронавирусной инфекцией: один в Москве, 5 — в Московской области и 3 — в Петербурге.