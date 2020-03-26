Минпросвещения РФ опровергло фейк о досрочном завершении учебного года

Москва, 26 марта. Сообщение о якобы принятом решении о досрочном завершении учебного года является ложным, подобных решений на уровне министерства не принималось. Об этом сообщили Федеральному агентству новостей в Минпросвещения РФ.

В ведомстве опровергли фейк и призвали пользоваться официальными источниками информации, в первую очередь, официальным сайтом министерства edu.gov.ru. В Минпросвещения РФ подчеркнули, что на главной странице сайта есть раздел рекомендаций по осуществлению образовательной деятельности в условиях пандемии.

«Вся информация публикуется в режиме «онлайн», а также распространяется через официальные аккаунты министерства в социальных сетях и транслируется через средства массовой информации», ― добавили в министерстве.

В Минпросвещения РФ подчеркнули, что после выступления президента РФ Владимира Путина на фоне пандемии коронавируса и объявления о целом комплексе противоэпидемических мер в стране скорректируют ранее разработанные планы, однако кардинальных изменений не требуется.

По данным на 26 марта, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки. В 18 регионах случаи инфицирования зарегистрированы впервые. Кроме того, за минувшие сутки скончались два пожилых пациента в Москве. Таким образом, коронавирус охватил уже 56 регионов РФ. При этом девять человек с инфекцией за минувшие сутки полностью выздоровели.